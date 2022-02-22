Гуф просил у друга денег на проститутку во время брака с Айзой

Москва, 22 февраля. Блогер Айза рассказала, в какой момент решила уйти от рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф. Звезда вспомнила, как артист просил денег на проститутку во время брака с ней.

Вместе с Гуфом Айза прошла долгий путь от безденежья до славы и достатка, однако этот факт не смог спасти их десятилетний брак. В шоу «Детектор» на телеканале «Пятница!» она вспомнила, как в 2013 году решила уйти от рэпера. Долматов пропал, а Айзе нечем было платить за квартиру. В этом время блогер испытывала абсолютное равнодушие.

«И тут заходит мой друг и говорит: «Айза, я больше не могу врать. Мне звонит Леша и просит денег на проститутку». Я встала, медленно подошла к шкафу, взяла мешки для мусора. Дала их подружкам и няне и сказала: «Собирайте мои вещи и вещи ребенка». Собрали все и уехали», — рассказала блогер.

Сама Айза также не стыдясь призналась, что изменяла рэперу. Они были в браке десять лет, но интимная близость между ними давно отсутствовала. Изменять мужу Айза начала рано. Она не смогла даже сосчитать, сколько раз это происходило, но изначально знала, что не будет верной женой. Айза призналась, что ей нравились друзья Гуфа, которые сами к ней «клеились».

Футболист сборной России Вячеслав Малафеев разводится с женой Екатериной. По слухам, к расставанию пары приложила руку Айза.