ЕС предупредил, что представит первую часть санкций против России уже вечером 22 февраля

Брюссель, 22 февраля. Россия вечером 22 февраля получит первую часть ограничений на фоне признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление сделали в Европейском союзе.

Согласно данным Евросоюза, ограничения могут коснуться российских денежно-кредитных организаций.

«Санкции против России могут затронуть банки, финансирующие деятельность на территории ЛНР и ДНР, включая "военную"», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что признание Россией Донбасса может спровоцировать введение нового пакета антироссийских ограничений. Об этом рассказал депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.