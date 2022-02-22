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ЕС предупредил, что представит первую часть санкций против России уже вечером 22 февраля

Политика
ЕС предупредил, что представит первую часть санкций против России уже вечером 22 февраля
pixabay.com

Брюссель, 22 февраля. Россия вечером 22 февраля получит первую часть ограничений на фоне признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление сделали в Европейском союзе.

Согласно данным Евросоюза, ограничения могут коснуться российских денежно-кредитных организаций.

«Санкции против России могут затронуть банки, финансирующие деятельность на территории ЛНР и ДНР, включая "военную"», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что признание Россией Донбасса может спровоцировать введение нового пакета антироссийских ограничений. Об этом рассказал депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.

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