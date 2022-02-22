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Рафаэль Ордуханян: Бойцов нацбатальонов нужно уничтожать без суда и следствия

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 16:24
Политика
Рафаэль Ордуханян: Бойцов нацбатальонов нужно уничтожать без суда и следствия
Федеральное агентство новостей  / 

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян призвал серьезно отнестись к ядерным угрозам киевских властей. Эксперт не исключает, что рано или поздно это оружие будет применено против России, если прямо сейчас не остановить киевский режим от реализации подобных планов.

Политолог считает реальной угрозу применения националистическими батальонами «грязного» ядерного оружия в зоне конфликта на Донбассе. Он не исключает, что они могут использовать для этого отработанное ядерное топливо украинских атомных электростанций.

«Мы должны серьезно отнестись к этому. Мы должны объявить батальоны нациков незаконными. Эти люди должны преследоваться по всей строгости закона и уничтожаться как террористы. Они угроза мировой безопасности, потому что, во-первых, у них есть доступ к ядерным компонентам, во-вторых, они никому не подчиняются, и их намерения абсолютно смертоносны. Они должны уничтожаться без суда и следствия», — заявил Рафаэль Ордуханян.

Политолог уверен, что западные партнеры Украины не предпримут никаких действий, чтобы остановить киевский режим в реализации планов по созданию ядерного оружия.

«Когда Иран и Корея пытались это оружие сделать, там был четкий антиамериканский вектор, поэтому их останавливали. А здесь вектор оказывается антироссийский — для Запада это значит, что все в порядке и все хорошо. Поэтому мы не услышим никаких осуждений в адрес киевских властей. Но у нас здесь есть один козырь — нам и не нужно, чтобы они говорили. В данной ситуации важно то, что скажем мы. А мы совершенно четко и однозначно сказали, что никогда не допустим, чтобы Украина в какой-либо форме — грязной или чистой, обладала ядерным оружием, потому что мы знаем, против кого оно потом будет применено», — отметил Рафаэль Ордуханян.

Рафаэль Ордуханян: Бойцов нацбатальонов нужно уничтожать без суда и следствия
Федеральное агентство новостей /
Учитывая двуличную позицию Запада в вопросах обеспечения международной безопасности, эксперт призвал руководство РФ предпринять необходимые меры для недопущения попадания ядерных компонентов в руки националистических батальонов, а также проведения на Украине работ по созданию ядерного оружия.

«Нам нужно смириться с двуличием западных политиков и проводить свою политику. Благо, у нас сейчас есть возможности это делать. Так что давайте ее проводить, не оглядываясь на то, что говорят наши уже не партнеры, а враги», — заявил Рафаэль Ордуханян.

Эксперт считает, что Российская Федерация обладает необходимым военным и экономическим потенциалом, чтобы заставить Украину изменить милитаристскую позицию на миролюбивую в отношении республик Донбасса и России. Санкции коллективного Запада, по его мнению, уже не обладают таким весом, чтобы остановить РФ в реализации планов по принуждению Украины к миру.

«Нас уже нельзя удивить практически ничем, потому что в том, что раздается из Лондона и Вашингтона, нет ничего нового: все то же запретить, отобрать, укоротить, украсть, заблокировать и т. д. по списку. Обращать особое внимание на это не нужно. Для нас ключевыми здесь должны быть слова, которые прозвучали на заседании Совета безопасности РФ, особенно я хочу обратить внимание на слова нашего премьер-министра Михаила Мишустина: мы готовы, и это самое главное», — отметил Рафаэль Ордуханян.

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украина ядерная угроза ордуханян
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