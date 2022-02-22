Над чем смеется Олаф Шольц: канцлер Германии предпочел не заметить геноцид в Донбассе

Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что происходящее в Донбассе — это геноцид местного русскоязычного населения. Недавно избранный канцлер Германии Олаф Шольц назвал слова российского президента о геноциде «смешными». Эти слова из уст представителя страны, развязавшей две мировые войны и, как говорится, «знавшей толк» в геноциде, вызвали возмущение у тех, для кого воспоминания о Великой Отечественной войне — не пустой звук.

От чего «смешно» Шольцу

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, канцлер Германии Олаф Шольц, ссылаясь на свои недавние беседы с президентом России Владимиром с Путиным, сказал:

«Он переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, что реально смешно, скажем это прямо».

Как пояснил гендиректор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, германский канцлер, обсуждая геноцид по отношению к жителям Донбасса со стороны украинских националистов, использовал английское слово ridiculous («смешно», «смехотворно»). По мнению Киселева, подобная неуместная «веселость» — верх бестактности.

«Здесь канцлер Германии, страны, которая ровно геноцид на нашей территории в годы Великой Отечественной войны и практиковала, явно теряет чувство такта: не немцам смеяться в таких случаях и не немцам не уметь различать геноцид», — подчеркнул Киселев.

Глава МИА «Россия сегодня» напомнил о геноциде, творимом немцами в годы Великой Отечественной на территории Донбасса, в том числе страшную гибель героев «Молодой гвардии» из донбасского города Краснодона.

Народные новости / Дмитрий Астрахань

Увы, «новейший геноцид» в отношении жителей этого города оказался не менее страшным, приводит свидетельства Киселев. По данным замминистра иностранных дел ЛНР Анны Сороки, под Первомайском и все тем же Краснодоном в последнее время были обнаружены десять массовых захоронений, которые датируются 2014 годом. В самом крупном из них — 80 останков, отмечает Киселев.

«Такие прикопанные массовые захоронения были найдены и в других районах Донбасса. Когда немецкий канцлер говорит сегодня, что это «смешно», не проявляет к столь, казалось бы, для него узнаваемым преступлениям никакого интереса, как это назвать? Да это просто солидарность с геноцидом наших дней. Как иначе-то?» — задается вопросом Дмитрий Киселев.

Именно это и ответили канцлеру Германии и в российском МИД, назвав подобную «веселость» неприемлемой.

«Не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида. Это неприемлемо, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии», — подчеркнули в МИД РФ.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Украина и геноцид

Олаф Шольц представляет страну, которая все-таки, и этого нельзя отрицать, сделала серьезные выводы из собственной недавней истории. В давшей санкцию на уничтожение 6 миллионов евреев Германии сегодня, конечно, все по-другому. Еврейские общины там довольно значительные, евреи чувствуют себя там в относительной безопасности, во всяком случае, в той мере, в которой это зависит от государства. Тем не менее, как утверждает правозащитник Гари Мурей, антисемитизм в Германии никуда не делся. О различных его проявлениях он неоднократно рассказывал. В ближайшее время читайте на сайте ФАН его авторскую колонку, посвященную Донбассу.

В том, что касается отношения к геноциду времен Второй мировой войны, в самой Германии все же все гораздо лучше, чем на Украине, которую Олаф Шольц так настойчиво защищает от обвинений в этом преступлении.

Украина как государство (как, кстати, и Польша) под влиянием идеологов национализма отказывается признать роль местного населения в уничтожении евреев. Именно местным коллаборационистам немецкие нацисты в годы войны поручали всю грязную работу, и кто на самом деле больше уничтожил евреев на территории Украины — немцы или местные, еще предстоит разбираться.

Впрочем, отношение украинского населения к евреям — вопрос давний и непростой. Казалось бы, разберитесь, покайтесь, признайте вину и двигайтесь дальше. Но не тут-то было. В современной Украине попытки избавиться от антисемитизма наталкиваются на то, что идеология этой страны во многом построена на национализме. Одной рукой возводят помпезный мемориал в Бабьем Яру — месте массового уничтожения евреев, другой рукой там же ставят памятник украинским националистам, причастным к уничтожению тех же самых евреев.

Федеральное агентство новостей / Степан Коцаба

В Умани, куда ежегодно происходит массовое паломничество хасидов из Израиля (за счет которого город и кормится) ставят памятник тем, из-за кого, собственно, этот город и стал местом паломничества — Ивану Гонте и Максиму Зализняку (Железняку) — предводителям «Колиивщины» 1768 года. Именно во время этого восстания произошел один из самых кровавых еврейских погромов в истории, известный как «Уманская резня», в ходе которого погибли более 30 тысяч евреев.

Нынешний президент Украины имеет еврейские корни, в стране принят закон, наказывающий за проявления антисемитизма, но чествование людей, причастных к уничтожению евреев продолжается. Некоторые примеры этого приводит на своей странице в Facebook глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский, на которого, по его словам, националисты наточили такой «зуб», что даже объявили сбор средств для его убийства.

Среди причин такой ненависти к активисту называют нетерпимость Долинского к проявлениям антисемитизма и чествование участников геноцида евреев. Так, Долинский обвинил главу Министерства культуры Украины Александра Ткаченко в предательстве памяти миллионов погибших после того, как тот уравнял роль СССР и Германии в трагедии в Бабьем Яру.

Также Долинский осудил планы установить в Киеве памятный знак нацистскому коллаборационисту Владимиру Багазию, причастному к расстрелу евреев в годы Великой Отечественной войны.

«Примером искажения истории Холокоста является реабилитация людей, которые участвовали в осуществлении преступлений Холокоста, — приводит Долинский слова спецпосланника по делам Холокоста Госдепартамента США Эллен Джермейн. — Некоторые из них, к примеру, Роман Шухевич, на Украине, считаются национальными героями, но они также сотрудничали с нацистами».

А вот еще записи из Facebook Долинского:

«В Киеве в информационном центре Музея Майдана проходят ежегодные Бандеровские чтения. Тема «Мир идей Степана Бандеры и вызовы XXI века». Выступающие рассказывают, как совместить бандеровские идеи геноцида и этнических чисток евреев и поляков с проблемами экологии, глобального потепления и пандемией коронавируса».

Pr Scr Facebook Eduard Dolinsky /

«Прихожане греко-католической церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Старичи играют в евреев. «Прочь, пейсатые, с дороги! Иметь с вами дело — себя не уважать», — заявляет персонаж в вышиванке и шароварах. Действо происходит на фоне икон с евреями».

«В Ивано-Франковске открылась выставка живописи местного художника Романа Бончука. Фото с выставки: художник Бончук на фоне своей работы «Еврей со свиньей».

И так далее, и тому подобное…. Как говорится, герру Шольцу есть над чем посмеяться.