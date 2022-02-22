Пушечное мясо: почему НАТО хотело бы разместить на Украине наступательное вооружение

Если Североатлантический альянс предпримет попытку развертывания на территории Украины наступательного вооружения, в том числе крылатых ракет, Россия оставляет за собой право его полного уничтожения. При этом в НАТО не считаются с Украиной, потому что считают ее «пушечным мясом» и помыкают ей как хотят. Так считают опрошенные ФАН военные эксперты и политологи.

Еще в прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что если НАТО разместит на Украине наступательное вооружение (баллистические ракеты или крылатые ракеты), то подлетное время до Москвы сократится до семи-десяти минут.

Сегодня, когда пусковые установки размещены в Польше, Чехии и Румынии, ракеты долетят до центральной России примерно за 15–20 минут.

«Украина для НАТО — пушечное мясо»

Как отметил военный эксперт Александр Перенджиев, если НАТО разместит на территории Украины наступательное вооружение, которое будет представлять угрозу для России, оно будет мгновенно уничтожено.

«Их даже спрашивать никто не будет. Как только они начнут разворачивать вооружение, оно тут же будет уничтожено. В этом сейчас проблема. Они-то думали, что можно будет на Украине разместить это вооружение, но сейчас, после признания Россией ДНР и ЛНР, все будет по-другому. Другие правила игры. Россия этого просто не позволит. Поэтому у них сейчас истерика», — пояснил Александр Перенджиев.

Фото из личного архива Александра Перенджиева /

Он обратил внимание, что НАТО боится размещать наступательное вооружение, например, в странах Прибалтики. Даже в той же Польше и Румынии до сих пор не установлены крылатые ракеты «Томагавк». Причина заключается в том, что Альянс боится ответной реакции России, которая сегодня стала великой державой.

«Если в Прибалтике размещать, то тут же удар будет из Калининграда. Если разместят на Украине, то удар как бы и не по НАТО. Украина в Альянсе воспринимается пушечным мясом. Боятся они размещать наступательное оружие в НАТО. А если будет удар по Украине, в НАТО по этому поводу переживать не будут», — считает Александр Перенджиев.

Страна третьего мира

По словам Ивана Аркатова, страны НАТО боятся нагнетать обстановку с Россией. Прямая эскалация в первую очередь будет чревата для Альянса. Они боятся ответа России.

«Именно поэтому в странах НАТО, которые граничат с Россией, довольно ограниченное количество вооружения. Для НАТО выгодно очень серьезно раскачивать обстановку на Украине. По факту это страна третьего мира. И США, и НАТО используют ее в своих целях как угодно. Марионеточное руководство Украины выполняет американские хотелки. Все это привело к серьезным проблема на Украине», — пояснил Иван Аркатов.

youtube.com / Prt Scr СМЫСЛЫ

Он выразил мнение, что НАТО не страшно запускать какие-то провокационные истории с территории Украины, потому что она никак не включена в Альянс. И ответ России в данном случае будет направлен только на Украину.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Комментируя действия национального лидера, Василий Небензя обратил внимание, что Кремль по-прежнему открыт к контактам, однако не допустит очередной кровавой бойни в дружественных ЛНР и ДНР.