Донецк, 22 февраля. Украинская власть совершает большую ошибку, продолжая военное давление на ЛДНР даже после признания независимости республик Донбасса.

В соглашении о взаимопомощи и сотрудничестве, подписанном Москвой, Донецком и Луганском есть один любопытный пункт, на который стоило бы обратить особое внимание украинскому гаранту и его советникам. Речь идет о разрешении применять военную силу в ответ на агрессию украинской стороны без предварительного одобрения Совета Федераций. Соответственно российские миротворцы могут сразу же предельно жестко ответить на продолжающиеся атаки ВСУ ЛДНР.

Вместо того, чтобы прекратить огонь и отвести войска от линии ограничения, Зеленский, судя по всему, приказал усилить обстрелы. То есть он сам подталкивает ЛНР и ДНР к военному ответу и вытеснению украинских военнослужащих за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей. Россия, конечно же, поможет в этом ЛДНР.

ПолитРоссия /

Таким мнением с подписчиками YouTube-канала «Соловьев LIVE» поделился военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, отметив, что Киев упрямо нарывается на серьезное расширение миротворческой миссии России.

«Вы знаете, что президент дал указание Минобороны установить в Донбассе мир. Напомню, что мы вошли на территорию Донбасса под миротворческим флагом. Если ВСУ продолжат обстрелы, мы будем подавлять те огневые точки, с которых сегодня всю ночь наносились артиллерийские удары по ЛНР и ДНР. Это раз. Во-вторых, если украинские военные не очухаются, наша группировка будет помогать ополченцам вытеснять ВСУ за старые границы Луганской и Донецкой областей. Это будет первый этап миротворческой операции по расширению границ ЛДНР», — обрисовал дальнейшее развитие событий военный эксперт.

Баранец еще раз напомнил, что президент поручил военным установить в Донбассе мир. То есть главная задача миротворцев — заглушить обстрелы по всей линии разграничения. Вторая задача является прямым продолжением первой. Чтобы в регионе установить полноценный мир, нужно вышвырнуть украинскую группировку с Донбасса. Потому вытеснение солдат противника за административные границы можно с уверенностью назвать неотъемлемым этапом всей миротворческой операции.

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