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Баранец предсказал начало миротворческой операции по расширению границ ЛДНР

Армия
Баранец предсказал начало миротворческой операции по расширению границ ЛДНР
Федеральное агентство новостей

Донецк, 22 февраля. Украинская власть совершает большую ошибку, продолжая военное давление на ЛДНР даже после признания независимости республик Донбасса.

В соглашении о взаимопомощи и сотрудничестве, подписанном Москвой, Донецком и Луганском есть один любопытный пункт, на который стоило бы обратить особое внимание украинскому гаранту и его советникам. Речь идет о разрешении применять военную силу в ответ на агрессию украинской стороны без предварительного одобрения Совета Федераций. Соответственно российские миротворцы могут сразу же предельно жестко ответить на продолжающиеся атаки ВСУ ЛДНР.

Вместо того, чтобы прекратить огонь и отвести войска от линии ограничения, Зеленский, судя по всему, приказал усилить обстрелы. То есть он сам подталкивает ЛНР и ДНР к военному ответу и вытеснению украинских военнослужащих за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей. Россия, конечно же, поможет в этом ЛДНР.

Баранец предсказал начало миротворческой операции по расширению границ ЛДНР
ПолитРоссия /

Таким мнением с подписчиками YouTube-канала «Соловьев LIVE» поделился военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, отметив, что Киев упрямо нарывается на серьезное расширение миротворческой миссии России.

«Вы знаете, что президент дал указание Минобороны установить в Донбассе мир. Напомню, что мы вошли на территорию Донбасса под миротворческим флагом. Если ВСУ продолжат обстрелы, мы будем подавлять те огневые точки, с которых сегодня всю ночь наносились артиллерийские удары по ЛНР и ДНР. Это раз. Во-вторых, если украинские военные не очухаются, наша группировка будет помогать ополченцам вытеснять ВСУ за старые границы Луганской и Донецкой областей. Это будет первый этап миротворческой операции по расширению границ ЛДНР», — обрисовал дальнейшее развитие событий военный эксперт.

Баранец еще раз напомнил, что президент поручил военным установить в Донбассе мир. То есть главная задача миротворцев — заглушить обстрелы по всей линии разграничения. Вторая задача является прямым продолжением первой. Чтобы в регионе установить полноценный мир, нужно вышвырнуть украинскую группировку с Донбасса. Потому вытеснение солдат противника за административные границы можно с уверенностью назвать неотъемлемым этапом всей миротворческой операции.

Ранее Владимир Соловьев расшифровал грозный сигнал в заявлении Путина по Украине.

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