Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 16:54
16:53
Армия
Экстрасенс Хадуева: серьезные испытания приведут Россию к успеху
16:48
Политика
Нужна ли России государственность Украины: в ОП РФ обсудили восьмилетние итоги Майдана
16:48
Происшествия
Грузовик насмерть сбил переходившую дорогу в неположенном месте женщину на Гурьянова
16:46
Весь мир
Седьмой Форум стран — экспортеров газа пройдет в Алжире
16:44
Происшествия
ФАН публикует кадры с места обрушения бетонной конструкции на машину в Москве
16:42
Политика
МИД Британии выразил официальный протест российскому послу Келину из-за признания РФ ЛДНР
16:41
Армия
Винокур: признание Россией ЛДНР спасло жителей Донбасса от агрессии Киева
16:35
Происшествия
Двух без вести пропавших рыбаков разыскивают в Мурманской области
16:33
Общество
Безопасность и защиту получат жители ЛДНР благодаря признанию независимости республик
16:30
Спорт
Сборная России по художественной гимнастике отказалась выступать на этапе Гран-при в Киеве
Все новости

Алжир и Катар соединятся морской линией для перевозки товаров и пассажиров

Весь мир
Алжир и Катар соединятся морской линией для перевозки товаров и пассажиров
wikimedia.org  /  Meriamata/CC BY-SA 4.0

Алжир, 22 февраля. Президент республики Абдельмаджид Теббун анонсировал проект открытия морской линии между АНДР и катарской столицей Дохой для перевозки товаров и пассажиров.

Национальный лидер в рамках государственного визита в арабскую страну и в ходе встречи с общиной подтвердил, что проект реализуют до конца 2022 года. По его словам, параллельно расширят расположенную в восточном регионе Джиджел гавань, которую свяжут с железнодорожной сетью, чем создадут «порт Африки».

Кроме того, Абдельмаджид Теббун назвал многообещающим, перспективным диалог Алжира и Катара. Страны взаимодействуют во многих секторах, в том числе в сельском хозяйстве, строительстве и инфраструктуре. Переговоры поспособствуют развитию национальных перевозок и распространению сети как в южные области Таманрассет и Адрар, так и за рубеж, например, в Нигер.

Президент также сообщил, что АНДР стремится избавиться от углеводородной зависимости, поэтому планирует в ближайшие годы получить 15 миллиардов долларов за счет экспорта не относящихся к нефти и газу товаров. Теббун подчеркнул необходимость улучшать инвестиционный климат путем борьбы с коррупцией ради продвижения национальной экономики вперед.

Ранее алжирский лидер по приглашению катарского эмира Тамима бин Хамада Аль Тани прибыл в ближневосточное государство, чтобы поучаствовать в форуме стран — экспортеров газа. При этом двусторонние переговоры завершились подписанием ряда соглашений по расширению сотрудничества в области энергетики, образования, жилищного строительства и правосудия.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Алжир и Катар соединятся морской линией для перевозки товаров и пассажиров
алжир
Комментировать