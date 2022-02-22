Алжир и Катар соединятся морской линией для перевозки товаров и пассажиров

Алжир, 22 февраля. Президент республики Абдельмаджид Теббун анонсировал проект открытия морской линии между АНДР и катарской столицей Дохой для перевозки товаров и пассажиров.

Национальный лидер в рамках государственного визита в арабскую страну и в ходе встречи с общиной подтвердил, что проект реализуют до конца 2022 года. По его словам, параллельно расширят расположенную в восточном регионе Джиджел гавань, которую свяжут с железнодорожной сетью, чем создадут «порт Африки».

Кроме того, Абдельмаджид Теббун назвал многообещающим, перспективным диалог Алжира и Катара. Страны взаимодействуют во многих секторах, в том числе в сельском хозяйстве, строительстве и инфраструктуре. Переговоры поспособствуют развитию национальных перевозок и распространению сети как в южные области Таманрассет и Адрар, так и за рубеж, например, в Нигер.

Президент также сообщил, что АНДР стремится избавиться от углеводородной зависимости, поэтому планирует в ближайшие годы получить 15 миллиардов долларов за счет экспорта не относящихся к нефти и газу товаров. Теббун подчеркнул необходимость улучшать инвестиционный климат путем борьбы с коррупцией ради продвижения национальной экономики вперед.

Ранее алжирский лидер по приглашению катарского эмира Тамима бин Хамада Аль Тани прибыл в ближневосточное государство, чтобы поучаствовать в форуме стран — экспортеров газа. При этом двусторонние переговоры завершились подписанием ряда соглашений по расширению сотрудничества в области энергетики, образования, жилищного строительства и правосудия.