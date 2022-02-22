Актер Панкратов-Черный: Слава богу, что Россия признала республики Донбасса

Советский и российский актер, кинорежиссер, народный артист РФ Александр Панкратов-Черный несколько раз посещал Луганск и Донецк и видел причиненные Киевом разрушения этим местам. Об этом в беседе с ФАН рассказал сам артист. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета республик Донбасса.

«Слава Богу, что это наконец произошло. Я рад», — сказал актер.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Александр Панкратов-Черный также поделился воспоминаниями о том, как ему самому доводилось посещать эти края.

«Я несколько раз бывал в Луганске, в Донецке. Покойный Александр Захарченко подробно мне обо всем рассказывал, провез по всему городу, показал разрушения, аэропорт. Народ настрадался», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он отреагировал на заявление коллективного Запада о том, что решение России повлечет за собой введение новых санкций.

«Нам уже не привыкать к этим санкциям. Это идиотизм с их стороны. Ничего, потерпим, зато народу в Луганске и Донецке будет полегче. Я думаю, это очень важно», — подытожил артист.

Pr Scr instagram.com / pankratovcherny_official

Ранее балерина Анастасия Волочкова в беседе с ФАН поддержала признание Россией суверенитета ЛНР и ДНР. Артистка заявила, что будет молиться за установление мира в этих регионах.