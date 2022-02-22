Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 19:55
19:53
Армия
Путин: речь о вводе ВС РФ в Донбасс прямо сейчас не идет
19:52
Политика
Путин выразил надежду на дипломатическое решение вопросов о границах ДНР и ЛНР
19:50
Происшествия
Опьяневшая во время перелета в Лондон женщина ударила полицейского косметичкой по лицу
19:49
Весь мир
Букеле заявил, что Байден «потерял кредит доверия» из-за украинского кризиса
19:48
Армия
Путин: продвижение российских войск в Донбассе зависит от ситуации
19:47
Политика
Политолог Погребинский оценил испуг Авакова после слов Путина об Одессе
19:46
Происшествия
Работница сауны в Пугачеве избила коллегу поленом и лопатой
19:45
Армия
Путин: появление на Украине тактического ядерного оружия станет угрозой для России
19:44
Общество
Самарская область готова принять жителей ДНР и ЛНР
19:43
Армия
Путин: Россия выступает за демилитаризацию сегодняшней Украины
Все новости

Актер Панкратов-Черный: Слава Богу, что Россия признала республики Донбасса
Общество
Актер Панкратов-Черный: Слава Богу, что Россия признала республики Донбасса
Федеральное агентство новостей  / 

Советский и российский актер, кинорежиссер, народный артист РФ Александр Панкратов-Черный несколько раз посещал Луганск и Донецк и видел причиненные Киевом разрушения этим местам. Об этом в беседе с ФАН рассказал сам артист. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета республик Донбасса.

«Слава Богу, что это наконец произошло. Я рад», — сказал актер.

Актер Панкратов-Черный: Слава богу, что Россия признала республики Донбасса
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Александр Панкратов-Черный также поделился воспоминаниями о том, как ему самому доводилось посещать эти края.

«Я несколько раз бывал в Луганске, в Донецке. Покойный Александр Захарченко подробно мне обо всем рассказывал, провез по всему городу, показал разрушения, аэропорт. Народ настрадался», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он отреагировал на заявление коллективного Запада о том, что решение России повлечет за собой введение новых санкций.

«Нам уже не привыкать к этим санкциям. Это идиотизм с их стороны. Ничего, потерпим, зато народу в Луганске и Донецке будет полегче. Я думаю, это очень важно», — подытожил артист.

Актер Панкратов-Черный: Слава богу, что Россия признала республики Донбасса
Pr Scr instagram.com / pankratovcherny_official

Ранее балерина Анастасия Волочкова в беседе с ФАН поддержала признание Россией суверенитета ЛНР и ДНР. Артистка заявила, что будет молиться за установление мира в этих регионах.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Актер Панкратов-Черный: Слава Богу, что Россия признала республики Донбасса
санкции россия донбасс панкратов-черный признание
Комментировать