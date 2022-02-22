Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 16:53
16:53
Армия
Экстрасенс Хадуева: серьезные испытания приведут Россию к успеху
16:48
Политика
Нужна ли России государственность Украины: в ОП РФ обсудили восьмилетние итоги Майдана
16:48
Происшествия
Грузовик насмерть сбил переходившую дорогу в неположенном месте женщину на Гурьянова
16:46
Весь мир
Седьмой Форум стран — экспортеров газа пройдет в Алжире
16:44
Происшествия
ФАН публикует кадры с места обрушения бетонной конструкции на машину в Москве
16:42
Политика
МИД Британии выразил официальный протест российскому послу Келину из-за признания РФ ЛДНР
16:41
Армия
Винокур: признание Россией ЛДНР спасло жителей Донбасса от агрессии Киева
16:35
Происшествия
Двух без вести пропавших рыбаков разыскивают в Мурманской области
16:33
Общество
Безопасность и защиту получат жители ЛДНР благодаря признанию независимости республик
16:30
Спорт
Сборная России по художественной гимнастике отказалась выступать на этапе Гран-при в Киеве
Все новости

Армия Сомали отбила у боевиков «Аш-Шабаб» шесть деревень на юге страны

Весь мир
Армия Сомали отбила у боевиков «Аш-Шабаб» шесть деревень на юге страны
wikipedia.org  /  TSGT PERRY HEIMER/Общественное достояние

Могадишо, 22 февраля. Сомалийская армия отбила шесть деревень у членов экстремистской группировки «Аш-Шабаб», лояльной организации «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ), в регионе Нижняя Шабелле, сообщают местные СМИ.

Речь идет о населенных пунктах Булу-Арунди, Малбели, Сигали, Бусли, Дауд и Бирха-Бей, расположенных недалеко от города Джанале на юге страны. Силовики разрушили ряд объектов, используемых террористами.

Руководство Сомали на протяжении нескольких лет ведет войну против боевиков «Аш-Шабаб». Экстремистское движение основано в начале 2004 года. Недавно террористы возобновили деятельность на фоне операций вооруженных сил по зачистке центральных и южных регионов.

Накануне члены группировки организовали покушение на главу провинции Пунтленд Саида Абдуллахи Дани. В результате взрыва два человека погибли и трое получили ранения. Чиновник не пострадал.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Армия Сомали отбила у боевиков «Аш-Шабаб» шесть деревень на юге страны
сомали аш-шабаб
Комментировать