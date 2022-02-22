Армия Сомали отбила у боевиков «Аш-Шабаб» шесть деревень на юге страны

Могадишо, 22 февраля. Сомалийская армия отбила шесть деревень у членов экстремистской группировки «Аш-Шабаб», лояльной организации «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ), в регионе Нижняя Шабелле, сообщают местные СМИ.

Речь идет о населенных пунктах Булу-Арунди, Малбели, Сигали, Бусли, Дауд и Бирха-Бей, расположенных недалеко от города Джанале на юге страны. Силовики разрушили ряд объектов, используемых террористами.

Руководство Сомали на протяжении нескольких лет ведет войну против боевиков «Аш-Шабаб». Экстремистское движение основано в начале 2004 года. Недавно террористы возобновили деятельность на фоне операций вооруженных сил по зачистке центральных и южных регионов.

Накануне члены группировки организовали покушение на главу провинции Пунтленд Саида Абдуллахи Дани. В результате взрыва два человека погибли и трое получили ранения. Чиновник не пострадал.

1 Организация запрещена на территории РФ.