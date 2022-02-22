Сенатор Афанасьева: Россия убрала санкции Запада после признания ЛДНР в «пакет с пакетами»

Москва, 22 февраля. Российская Федерация убрала очередные ограничительные меры после признания ДНР и ЛНР в «пакет с пакетами», рассказала сенатор Елена Афанасьева.

Соответствующим заявлением она поделилась на обсуждении договоров с Донецкой и Луганской народными республиками в Совете Федерации.

«Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами», — подчеркнула Афанасьева.

Совфед ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с ЛДНР. Уточняется, что законодатели поддержали принятую ранее в Государственной думе РФ инициативу.