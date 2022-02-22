Гонения, дискриминация, убийства: почему действия Украины в Донбассе можно назвать геноцидом

Украина предпринимала последовательные шаги, которые привели к тому, что ее действия в Донбассе правомерно квалифицировать как геноцид. Нарушения экономических, политических, социальных прав жителей Донбасса, их гонение и убийства. Нынешнее признание независимости ЛНР и ДНР — это способ спасти людей. Об этом в беседе с ФАН сказал политолог, директор Института политики, права и социального развития МГГУ Владимир Шаповалов.

«Признание со стороны РФ независимости Донецкой и Луганской народных республик — это шаг к миру в Донбассе. Это спасет жизни многих людей, в том числе мирных жителей. Хочу подчеркнуть, что только за вчерашний день в Донбассе погибло несколько мирных жителей. Но даже если посмотреть предыдущие месяцы и годы, когда было якобы перемирие, простые жители Донбасса постоянно гибли. Только за 2021 год погибли несколько десятков человек, в том числе шесть мирных жителей», — рассказал Шаповалов.

По словам политолога, все эти восемь лет с начала конфликта в 2014 году в Донбассе происходили вопиющие случаи нарушения прав человека. А избирательность агрессии и несправедливости, нацеленной именно на русскоязычное население, — это не что иное как геноцид со стороны собственного государства.

«Подчеркну, что действия Украины в Донбассе правомерно квалифицировать как геноцид. Ведь здесь речь идет не только об убийствах, но и о нарушении экономических, политических, социальных прав жителей Донбасса. А также об откровенной дискриминации жителей Донбасса по языковому и национальному признаку – гонение русских и русскоязычных на Украине», — сказал он.

Меры, которые предпринимает Россия, должны остановить насилие в Донбассе и прекратить военные действия. Наступление мира — это основная цель решений, принимаемых Москвой, уверен политолог. При этом он подчеркнул, что в сложившейся ситуации у России нет необходимости ориентироваться на мнение западных стран. Поскольку участники НАТО в своих стратегических документах именуют нашу страну противником.

«Конечно, реакция Запада на признание независимости ЛНР и ДНР будет негативной. Ряд санкций был объявлен уже этой ночью. Но хочу сказать, что мы уже к этому привыкли. Это стандартные действия коллективного Запада, который хочет сохранить монополию на принятие решений в мире и однополярный мир, который рушится сейчас на наших глазах», — заключил Шаповалов.

При этом сообщение о признании Россией независимости ДНР и ЛНР в самой Украине стало настоящей информационной бомбой. Местные радикалы — в растерянности от случившегося, а разумные украинцы осторожно надеются на скорое окончание войны на юго-востоке страны. Для сторонников националистического лагеря решение президента РФ стало тяжелым шоком, потому что радикалы осознали, что именно проводимая ими политика привела к необратимым последствиям для Украины.

