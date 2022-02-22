МИД РФ: у России пока нет планов вводить войска на территорию ЛДНР

Москва, 22 февраля. Москва не намерена в настоящий момент вводить свои вооруженные силы на территорию Донецкой и Луганской народных республик, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Согласно информации внешнеполитического ведомства, соответствующее решение будет принято исходя из угроз, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Ранее сообщалось, что Россия способна обеспечить безопасность ЛДНР без ввода своих войск в Донбасс. По словам представителя НМ ДНР Эдуарда Басурина, российские системы ПВО способны закрыть небо над республиками и с территории РФ, без ввода в Донбасс каких-либо воинских подразделений.