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На установку «умной» остановки в Кирове потратят 4 млн рублей
Общество
На установку «умной» остановки в Кирове потратят 4 млн рублей
wikipedia.org  /  A.Savin / FAL

Киров, 22 февраля. Начальник отдела городского транспорта Артем Драчков обосновал необходимость строительства «умной» остановки «Трифонов монастырь».

Как пояснил Драчков, на пересечении Ленина и Герцена стоял киоск, который ранее был признан незаконной постройкой и демонтирован. Между тем остановка «Трифонов монастырь» является частью множества городских и междугородних маршрутов, сообщает BNKIROV.RU.

Из-за большого пассажиропотока власти приняли решение установить комплекс с закрытым и открытым помещениями, где можно будет зарядить сотовый телефон. На монтаж, устройство подпорной стенки и содержание комплекса в городском бюджете на 2022 год уже заложены средства в размере 4 миллионов рублей.

Ранее ФАН сообщал о разрушении в Туле павильона для трамвайной остановки. Имеются две предварительные версии произошедшего. По одной из них, конструкции обрушились под тяжестью снега. Другая версия говорит о том, что павильон могли сломать нетрезвые жители.

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бюджет киров остановка установка
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