Политолог Ордуханян призвал не обращать внимания на угрозы Запада из-за признания ЛДНР

Санкт-Петербург, 22 февраля. Политолог и американист Рафаэль Ордуханян рассказал, что не следует особо обращать внимание на угрозы западных стран в отношении Российской Федерации на фоне признания независимости республик Донбасса.

Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире медиацентра «Патриот». По его словам, Российскую Федерацию уже нельзя удивить практически ничем, поскольку в том, что утверждают в Великобритании и США нет ничего нового. Ордуханян указал на независимость России от угроз западных стран.

«Поэтому обращать особо внимание на это не нужно, для нас здесь ключевым должны быть слова, которые прозвучали на заседании совета безопасности, особенно я хочу обратить внимание на слова нашего премьер-министра Михаила Мишустина — мы готовы, и это самое главное», — подчеркнул Ордуханян, отвечая на вопрос об ожидании санкций от Вашингтона, Лондона, Оттавы.

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Помимо этого, политолог высказался и о поддержке союзников России, которые разделяют позицию Москвы по вопросу ЛДНР. Он уточнил, что страна слышит позитивные высказывания Сирии, Абхазии, Южной Осетии. Однако сейчас пока не приходится говорить о широком международном признании.

«Хотя для нас должно быть важно — это пока относительно нейтральная позиция Индии и заявления Китая, сделанное совсем недавно в отношении американцев, где сказали, что они относятся с пониманием к тому, что происходит, поэтому мы здесь имеем пока еще бессловесную, но поддержку со стороны крупнейшей экономики мира. Этого пока на сегодняшний день достаточно, все остальное теперь находится в наших руках, вот это очень важный момент», — заключил эксперт.

Ранее глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что государство согласно признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он рассказал во время телеобращения к согражданам.