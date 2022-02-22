Убийца и насильник пятилетней девочки из Костромы заявил о жалости к своей жертве

Кострома, 22 февраля. Один из обвиняемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме заявил, что боится пожизненного заключения за совершенное преступление, сообщает RT со ссылкой на ОНК Москвы.

В сообщении говорится, что 24-летний мужчина раскаялся в произошедшем. Обвиняемый сказал, что ему жаль убитого ребенка, но пожизненного срока он бы не хотел.

В настоящее время оба злоумышленника находятся в Москве для проведения судебно-психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского.

Напомним, обвиняемые в убийстве и изнасиловании пятилетней девочки попадают под новый закон об ужесточении наказания для педофилов. Как пояснил ФАН адвокат семьи несовершеннолетней Андрей Алешкин, несмотря на то, что закон был подписан позднее совершенного преступления, в данном случае он работает, так как еще не начались судебные слушания и не было приговора.