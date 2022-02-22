Министр спорта Польши заявил о планах перенести стыковой матч ЧМ-2022 с Россией

Варшава, 22 февраля. Глава Министерства спорта Польши Камил Бортничук выступил против проведения стыкового матча квалификации ЧМ-2022 с Россией в Москве.

Польша будет добиваться переноса стыковой игры отборочного турнира к ЧМ-2022 против признавшей независимость ДНР и ЛНР России на нейтральное поле. Слова Бортничука приводит Sport.pl.

«Мы постараемся провести этот матч на нейтральном поле. Если инициативу не одобрят, будем думать, что делать. Я считаю, что в такой ситуации польские спортсмены не должны ехать в Россию, но это мое личное мнение», — подчеркнул министр спорта Польши.

Полуфинальный стыковой матч квалификации к ЧМ-2022 должен пройти 24 марта. Игра между сборными России и Польши состоится на стадионе «Динамо». Победитель этого матча поборется за путевку на ЧМ в Катаре с сильнейшим в паре Швеция — Чехия.