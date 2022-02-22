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Совфед проголосовал за договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Политика
Совфед проголосовал за договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР
Пресс-служба Совета Федерации

Москва, 22 февраля. Совет Федерации ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками.

Законодатели поддержали принятую ранее в Госдуме инициативу. Совет Федерации проголосовал за договор о дружбе и сотрудничестве с республиками Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин ранее обратился к гражданам по ситуации в ЛДНР. После выступления глава государства подписал указ о признании независимости республик Россией.

Депутаты Госдумы 22 февраля одобрили решение о придании юридической силы соглашениям о дружбе и взаимопомощи. Парламентарии поддержали соответствующую инициативу единогласно.

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