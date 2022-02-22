Ученые утратили связь с мишками-близнецами с Ямала

Салехард, 22 февраля. Ученые потеряли связь с медвежатами-близнецами. Оба спутниковых передатчика близнецов перестали подавать сигнал. Специалисты считают, что медведи могли самостоятельно повредить датчики.

Как сообщили в окружном департаменте природно-ресурсного регулирования, на медвежат Хару и Савэю были надеты специальные датчики, отслеживающие местоположение животных. Первый спутниковый датчик перестал подавать сигнал 10 февраля. Последний раз местоположение второго медвежонка удалось установить 13 февраля в 100 км от острова Диксон. Как считают ученые, мишки сами могли повредить датчики.

Медвежата-близнецы запомнились жителям Ямала своей любовью к вахтовому поселку Харасавэю. Несмотря на то, что мишек увезли за 300 километров от населенного пункта, братья-хищники вернулись в поселок обратно, сообщило интернет-издание «Ямал-1».

Ранее ФАН сообщал, что прогулка семейства медведей по заснеженному склону в Сочи попала на видео. Ролик снят с помощью дрона, в кадр попала медведица со своим семейством.