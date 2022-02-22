Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 19:55
19:53
Армия
Путин: речь о вводе ВС РФ в Донбасс прямо сейчас не идет
19:52
Политика
Путин выразил надежду на дипломатическое решение вопросов о границах ДНР и ЛНР
19:50
Происшествия
Опьяневшая во время перелета в Лондон женщина ударила полицейского косметичкой по лицу
19:49
Весь мир
Букеле заявил, что Байден «потерял кредит доверия» из-за украинского кризиса
19:48
Армия
Путин: продвижение российских войск в Донбассе зависит от ситуации
19:47
Политика
Политолог Погребинский оценил испуг Авакова после слов Путина об Одессе
19:46
Происшествия
Работница сауны в Пугачеве избила коллегу поленом и лопатой
19:45
Армия
Путин: появление на Украине тактического ядерного оружия станет угрозой для России
19:44
Общество
Самарская область готова принять жителей ДНР и ЛНР
19:43
Армия
Путин: Россия выступает за демилитаризацию сегодняшней Украины
Все новости

Ученые утратили связь с мишками-близнецами с Ямала
Общество
Ученые утратили связь с мишками-близнецами с Ямала
pixabay.com  / 

Салехард, 22 февраля. Ученые потеряли связь с медвежатами-близнецами. Оба спутниковых передатчика близнецов перестали подавать сигнал. Специалисты считают, что медведи могли самостоятельно повредить датчики.

Как сообщили в окружном департаменте природно-ресурсного регулирования, на медвежат Хару и Савэю были надеты специальные датчики, отслеживающие местоположение животных. Первый спутниковый датчик перестал подавать сигнал 10 февраля. Последний раз местоположение второго медвежонка удалось установить 13 февраля в 100 км от острова Диксон. Как считают ученые, мишки сами могли повредить датчики.

Медвежата-близнецы запомнились жителям Ямала своей любовью к вахтовому поселку Харасавэю. Несмотря на то, что мишек увезли за 300 километров от населенного пункта, братья-хищники вернулись в поселок обратно, сообщило интернет-издание «Ямал-1».

Ранее ФАН сообщал, что прогулка семейства медведей по заснеженному склону в Сочи попала на видео. Ролик снят с помощью дрона, в кадр попала медведица со своим семейством.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ученые утратили связь с мишками-близнецами с Ямала
россия янао белый медведь
Комментировать