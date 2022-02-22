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Журналист Юсин предрек два варианта развития событий после признания ЛДНР
Политика
Журналист Юсин предрек два варианта развития событий после признания ЛДНР
Федеральное агентство новостей  / 

Международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин в эфире программы «Время покажет» рассказал, как могут развиваться события после принятия ЛНР и ДНР. По его мнению, наиболее возможны два варианта исхода обстоятельств. Первый эксперт назвал «щадящим» для мира в Европе, для экономики России и большинства граждан страны.

«Если на этом все остановится, если решение Путина приведет к прекращению огня в Донбассе: если украинцы не будут обстреливать, если с нашей стороны не будет выстрелов, тогда будут введены щадящие санкции, которые не нанесут большого удара по нашей экономике и, может быть, действительно, даже продолжатся дипломатические контакты», — предположил Максим Юсин.

Журналист Юсин пророчит два варианта развития событий после принятия ЛДНР
Федеральное агентство новостей /

По мнению журналиста, второй вариант развития событий ведет к тупику, он может стать поистине губительным для России в целом. Подобные последствия возможны при восстановлении Донецкой и Луганской областей в административных границах.

«То есть мы на 146 миллионов граждан России обрушим колоссальные проблемы для того, чтобы Авдеевка, о которой большинство из них даже не знает, была в границах ДНР, или в ЛНР какой-то населенный пункт. Я считаю, что уже поздно. Кто за восемь лет ментально хотел уехать к нам, в Донецк, Луганск, они уже с нами. Те, кто по ту сторону, они уже свой выбор сделали», — добавил журналист.

Военный журналист Василий Фатигаров рассказал, что Владимир Зеленский во время своего выступления перед нацией проявил непрофессионализм. Лидер Украины заблуждается, считая, что Россия признала независимость отдельных районов ЛНР и ДНР.

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