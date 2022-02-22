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Дети мигрантов в ОАЭ не могут получить документы и право на образование

Весь мир
Дети мигрантов в ОАЭ не могут получить документы и право на образование
pixabay.com  / 

Абу-Даби, 22 февраля. Тысячи детей из числа мигрантов в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) не имеют доступа к образованию и здравоохранению, несмотря на афишируемые правительством шаги по улучшению условий жизни и труда приезжих, сообщает The Washington Post.

Помимо этого, у многих несовершеннолетних по различным причинам отсутствуют даже свидетельства о рождении. Например, родители некоторых из них не состоят в официальном браке, что делает получение таких документов затруднительным. В других случаях они попросту не выдавались из-за отсутствия у мигрантов средств для оплаты больничных счетов, достигающих нескольких десятков тысяч долларов — подобные суммы многие приезжие могут не заработать и за годы. Также не удается достать свидетельства матерям-одиночкам, несмотря на то, что добрачные отношения в стране были недавно разрешены.

Попасть в школу в ОАЭ невозможно без паспорта или визы, достать которые также удается не всем. При этом иностранцев здесь в девять раз больше, чем представителей коренного населения, и свыше половины приезжих являются низкооплачиваемыми работниками из бедных стран, которые не могут получить гражданство или вид на жительство. Двое чиновников из Филиппин заявили, что их диаспора в Эмиратах насчитывает тысячи детей, не имеющих документов.

Проблемы чернорабочих

Многие мигранты из числа высококвалифицированных специалистов наравне с эмиратцами имеют доступ ко всем указанным благам. Однако ситуация с чернорабочими одной из самых богатых стран мира отличается коренным образом, за что ОАЭ постоянно критикуют правозащитники и сравнивают местную систему трудоустройства с кабалой. С приезжими на малооплачиваемых должностях зачастую жестоко обращаются, забирают у них документы и не предоставляют какой-либо страховки. Неудивительно, что и к детям этой категории лиц власти страны довольно равнодушны.

Тем не менее Эмираты — не единственное государство, где выходцы из бедных стран сталкиваются с подобными притеснениями. Такая же картина наблюдается и в соседней Саудовской Аравии, мало заботящейся о благополучии мигрантов-чернорабочих. Но проблема с положением детей выходит далеко за рамки аравийских монархий и охватывает весь Ближний Восток — даже в своих родных странах они иногда не имеют доступа ко многим благам, а также подвергаются различным угрозам.

Например, проблемы с образованием наблюдаются в Ливане, который страдает от тяжелейшего финансового кризиса. В прошлом месяце педагоги на фоне стремительно растущей инфляции объявили бойкот, требуя повышения заработной платы, поскольку средств для жизни им попросту не хватает.

Массовые демонстрации учителей с середины 2021 года регулярно проходят и в Иране, причем с аналогичными лозунгами. Все это не может не сказаться на образовательном процессе, а впоследствии отразится и на других сферах деятельности, когда указанные государства столкнутся с нехваткой квалифицированных кадров.

Эксплуатация детей

Также СМИ неоднократно освещали проблему эксплуатации несовершеннолетних в ближневосточных странах, например, в Турции, Иордании или Ираке, где их активно привлекают к тяжелым работам, а девочек из бедных семей насильно выдают замуж ради получения денег. Зачастую об учебе в таких случаях не идет и речи, особенно на территории воюющих республик, где за годы боевых действий инфраструктура, включая школы, была разрушена.

Такова ситуация в тех же Ираке или Сирии, однако здесь проблемы связаны не только с отсутствием образования или медицинской помощи. В районах, где активны террористические группировки, боевики принудительно вербуют несовершеннолетних в свои ряды, что часто заканчивается их гибелью.

Дети в руках экстремистов нередко становились и заложниками. Наглядным свидетельством стал недавний захват тюрьмы «Ас-Сынаа» боевиками «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), где преступники использовали несовершеннолетних заключенных, ранее входивших в эту группировку, в качестве живого щита.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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