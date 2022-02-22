Дети мигрантов в ОАЭ не могут получить документы и право на образование

Абу-Даби, 22 февраля. Тысячи детей из числа мигрантов в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) не имеют доступа к образованию и здравоохранению, несмотря на афишируемые правительством шаги по улучшению условий жизни и труда приезжих, сообщает The Washington Post.

Помимо этого, у многих несовершеннолетних по различным причинам отсутствуют даже свидетельства о рождении. Например, родители некоторых из них не состоят в официальном браке, что делает получение таких документов затруднительным. В других случаях они попросту не выдавались из-за отсутствия у мигрантов средств для оплаты больничных счетов, достигающих нескольких десятков тысяч долларов — подобные суммы многие приезжие могут не заработать и за годы. Также не удается достать свидетельства матерям-одиночкам, несмотря на то, что добрачные отношения в стране были недавно разрешены.

Thousands of children in UAE have no access to schooling: Report https://t.co/jqxjMDAC8i — Notinmynameuk (@Notinmynameuk1) February 22, 2022

Попасть в школу в ОАЭ невозможно без паспорта или визы, достать которые также удается не всем. При этом иностранцев здесь в девять раз больше, чем представителей коренного населения, и свыше половины приезжих являются низкооплачиваемыми работниками из бедных стран, которые не могут получить гражданство или вид на жительство. Двое чиновников из Филиппин заявили, что их диаспора в Эмиратах насчитывает тысячи детей, не имеющих документов.

Проблемы чернорабочих

Многие мигранты из числа высококвалифицированных специалистов наравне с эмиратцами имеют доступ ко всем указанным благам. Однако ситуация с чернорабочими одной из самых богатых стран мира отличается коренным образом, за что ОАЭ постоянно критикуют правозащитники и сравнивают местную систему трудоустройства с кабалой. С приезжими на малооплачиваемых должностях зачастую жестоко обращаются, забирают у них документы и не предоставляют какой-либо страховки. Неудивительно, что и к детям этой категории лиц власти страны довольно равнодушны.

Тем не менее Эмираты — не единственное государство, где выходцы из бедных стран сталкиваются с подобными притеснениями. Такая же картина наблюдается и в соседней Саудовской Аравии, мало заботящейся о благополучии мигрантов-чернорабочих. Но проблема с положением детей выходит далеко за рамки аравийских монархий и охватывает весь Ближний Восток — даже в своих родных странах они иногда не имеют доступа ко многим благам, а также подвергаются различным угрозам.

Andy Vermaut shares:New report highlights labour rights abuses at Dubai’s Expo 2020: Workers who built the Dubai’s extravagant Expo 2020 site face exploitation, labour abuses, a new report has found. https://t.co/UoBF2M0g3b #andyvermaut pic.twitter.com/aB9hkFipW7 — Andy Vermaut (@AndyVermaut) February 2, 2022

Например, проблемы с образованием наблюдаются в Ливане, который страдает от тяжелейшего финансового кризиса. В прошлом месяце педагоги на фоне стремительно растущей инфляции объявили бойкот, требуя повышения заработной платы, поскольку средств для жизни им попросту не хватает.

Массовые демонстрации учителей с середины 2021 года регулярно проходят и в Иране, причем с аналогичными лозунгами. Все это не может не сказаться на образовательном процессе, а впоследствии отразится и на других сферах деятельности, когда указанные государства столкнутся с нехваткой квалифицированных кадров.

Эксплуатация детей

Также СМИ неоднократно освещали проблему эксплуатации несовершеннолетних в ближневосточных странах, например, в Турции, Иордании или Ираке, где их активно привлекают к тяжелым работам, а девочек из бедных семей насильно выдают замуж ради получения денег. Зачастую об учебе в таких случаях не идет и речи, особенно на территории воюющих республик, где за годы боевых действий инфраструктура, включая школы, была разрушена.

Some of the dead in Ghweiran prison are thought to be children who were used as human shields by Islamic State https://t.co/wGawAvV7Fk — The Economist (@TheEconomist) January 29, 2022

Такова ситуация в тех же Ираке или Сирии, однако здесь проблемы связаны не только с отсутствием образования или медицинской помощи. В районах, где активны террористические группировки, боевики принудительно вербуют несовершеннолетних в свои ряды, что часто заканчивается их гибелью.

Дети в руках экстремистов нередко становились и заложниками. Наглядным свидетельством стал недавний захват тюрьмы «Ас-Сынаа» боевиками «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), где преступники использовали несовершеннолетних заключенных, ранее входивших в эту группировку, в качестве живого щита.

1 Организация запрещена на территории РФ.