Историки из Университета Ньюкасла изучили найденную в Британии древнюю гробницу с монетами

Лондон, 22 февраля. Британские археологи обнаружили захоронение позднего железного века. Древней склеп использовался в разных целях, в том числе как цех для производства серебряных монет.

Ученые нашли на месте раскопок 453 монеты времен Рима, 20 тысяч глиняных осколков весом более полутонны и 8 тысяч фрагментов костей животных. Старший преподаватель римской археологии в Университете Ньюкасла Джеймс Джеррард пояснил, что точно не известно, с какой целью древние жители очищали серебро.

«Может быть, они делали серебряные предметы, подобные слиткам из Кентерберийского клада», — предположил он.

Кроме того, в склепе археологи нашли свинцовый гроб с останками женщины средних лет. Отмечается, что она могла иметь высокий социальный статус, передает Planet Today.

Напомним, в данный момент ученые исследуют два древних кургана, найденных недалеко от парка Галицкого в Краснодаре. Специалисты обнаружили там более 50 погребений, созданных около 4,5 тысячи лет назад.