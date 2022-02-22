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Историки из Университета Ньюкасла изучили найденную в Британии древнюю гробницу с монетами

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 14:59
Наука
Историки из Университета Ньюкасла изучили найденную в Британии древнюю гробницу с монетами
pixabay.com  /  Anatoly Kalmykov

Лондон, 22 февраля. Британские археологи обнаружили захоронение позднего железного века. Древней склеп использовался в разных целях, в том числе как цех для производства серебряных монет.

Ученые нашли на месте раскопок 453 монеты времен Рима, 20 тысяч глиняных осколков весом более полутонны и 8 тысяч фрагментов костей животных. Старший преподаватель римской археологии в Университете Ньюкасла Джеймс Джеррард пояснил, что точно не известно, с какой целью древние жители очищали серебро.

«Может быть, они делали серебряные предметы, подобные слиткам из Кентерберийского клада», — предположил он.

Кроме того, в склепе археологи нашли свинцовый гроб с останками женщины средних лет. Отмечается, что она могла иметь высокий социальный статус, передает Planet Today.

Напомним, в данный момент ученые исследуют два древних кургана, найденных недалеко от парка Галицкого в Краснодаре. Специалисты обнаружили там более 50 погребений, созданных около 4,5 тысячи лет назад.

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археологи находка монеты
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