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На Ямале во время благотворительного турнира по волейболу соберут деньги для больных детей

Общество
На Ямале во время благотворительного турнира по волейболу соберут деньги для больных детей
pixabay.com

Новый Уренгой, 22 февраля. Подготовка к пятому Арктическому благотворительному турниру по волейболу «Кубок губернатора ЯНАО», на котором соберут деньги для тяжелобольных детей, стартовала в Новом Уренгое.

Соревнования в этом году посвящены Году экологии на Ямале. Цель волейбольного турнира — сбор денег, которые переведут на оказание помощи больным детям через благотворительный фонд «Ямине». В данный момент формируются любительские волейбольные команды.

«Нас объединяет одно общее дело и одна общая цель — помощь детям. Ребятишкам, которые нуждаются в лечении и реабилитации. Вместе мы делаем одно большое и очень важное дело!» — заявил глава Нового Уренгоя Андрей Воронов.

Игры пройдут с 9 по 27 марта на четырех площадках Нового Уренгоя, а также в городах Лабытнанги и Губкинский, сообщает издание «Север Пресс». Полуфинал пройдет 5 и 6 апреля, а финал — 7 апреля.

В Новом Уренгое состоялся фестиваль науки. Во время мероприятия молодые ученые провели более 100 экспериментов.

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ямал волейбол благотворительность
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