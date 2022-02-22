На Ямале во время благотворительного турнира по волейболу соберут деньги для больных детей

Новый Уренгой, 22 февраля. Подготовка к пятому Арктическому благотворительному турниру по волейболу «Кубок губернатора ЯНАО», на котором соберут деньги для тяжелобольных детей, стартовала в Новом Уренгое.

Соревнования в этом году посвящены Году экологии на Ямале. Цель волейбольного турнира — сбор денег, которые переведут на оказание помощи больным детям через благотворительный фонд «Ямине». В данный момент формируются любительские волейбольные команды.

«Нас объединяет одно общее дело и одна общая цель — помощь детям. Ребятишкам, которые нуждаются в лечении и реабилитации. Вместе мы делаем одно большое и очень важное дело!» — заявил глава Нового Уренгоя Андрей Воронов.

Игры пройдут с 9 по 27 марта на четырех площадках Нового Уренгоя, а также в городах Лабытнанги и Губкинский, сообщает издание «Север Пресс». Полуфинал пройдет 5 и 6 апреля, а финал — 7 апреля.

В Новом Уренгое состоялся фестиваль науки. Во время мероприятия молодые ученые провели более 100 экспериментов.