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Границу с Россией пересекли более 20 тысяч эвакуированных жителей Донбасса за сутки

Общество
Границу с Россией пересекли более 20 тысяч эвакуированных жителей Донбасса за сутки
Пресс- служба МЧС по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 22 февраля. Более 20 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик прибыли в Россию за последние сутки. Об этом сообщили представители Погрануправления Федеральной службы безопасности РФ по Ростовской области.

Согласно статистическим данным, днем ранее границу с РФ пересекли более 21 тысячи жителей Донбасса. По словам заместителя главы МИД России Андрея Руденко, на текущий момент в Россию прибыли более 80 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР.

«Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области информирует, что за истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 20 000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — заявили в погрануправлении ФСБ.

Эвакуация жителей Донбасса в Ростовскую область началась 18 февраля. Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу из ЛНР и ДНР по 10 тысяч рублей.

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