Около 3,5 млрд рублей направят на спецвыплаты медикам

Москва, 22 февраля. Правительство России направит почти 3,5 млрд рублей на специальные выплаты медикам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабмина на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом поручил министерствам и ведомствам поскорее принять все необходимые меры, чтобы выплаты дошли до адресата.

«Правительство дополнительно направит почти 3,5 миллиарда рублей на специальные социальные выплаты медикам, которые работают в военных частях, органах внутренних дел, противопожарной службе и других ведомствах», — пояснил Мишустин.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об индексации пенсий на 8,6%. Повышение, в частности, утвердили для военных пенсионеров. Бюджетный комитет Совета Федерации на заседании в понедельник уже поддержал правительственный закон.