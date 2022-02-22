Путин развеял мифы о «восстановлении» Российской империи после признания ЛДНР

Москва, 22 февраля. Спекуляции насчет «восстановления» государства в границах Российской империи не соответствуют действительности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства развеял мифы о якобы восстановлении страны как Российской империи. По словам Путина, Москва предвидела спекуляции на эту тему.
«Это не соответствует действительности», — подчеркнул президент.
Российский лидер сделал такое заявление на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
Журналист Владимир Соловьев ранее обратил внимание на два грозных сигнала, которые Путин зашифровал в своей речи 21 февраля. Эксперт отметил, что украинские политики должны прислушаться к президенту РФ.