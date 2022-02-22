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Путин развеял мифы о «восстановлении» Российской империи после признания ЛДНР

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 15:04
Политика
Путин развеял мифы о «восстановлении» Российской империи после признания ЛДНР
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 22 февраля. Спекуляции насчет «восстановления» государства в границах Российской империи не соответствуют действительности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства развеял мифы о якобы восстановлении страны как Российской империи. По словам Путина, Москва предвидела спекуляции на эту тему.

«Это не соответствует действительности», — подчеркнул президент.

Российский лидер сделал такое заявление на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Журналист Владимир Соловьев ранее обратил внимание на два грозных сигнала, которые Путин зашифровал в своей речи 21 февраля. Эксперт отметил, что украинские политики должны прислушаться к президенту РФ.

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