Москва, 22 февраля. Жители Великобритании положительно отнеслись к решению президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Читатели британской газеты Independent активно следили за развитием ситуации. Решение о признании ЛНР и ДНР многие из них назвали необходимым.

«Наибольшее значение имеют мнения тех, кто живет в Донбассе. И они хотели этого признания. Значит, это было необходимостью», — написал читатель под ником Grath Emily. «Россия все сделала правильно! Она защитила своих соотечественников! Все будет хорошо, даже если Запад решит мстить и придумывать новый пакет санкций», — поделился своей точкой зрения RedGuitar64.

По словам пользователей Сети, украинским властям следует уважать право на независимость республик. Многие уверены, что ЛНР и ДНР хотят быть с Россией, потому что она способна их защитить, пишет издание «НьюИнформ».

У жителей ЛДНР появилась надежда на мирную жизнь благодаря защите России. Таким мнением ранее поделилась председатель Совета Региональной общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина.