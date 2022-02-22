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Бывший премьер Украины заявил, что политика Киева по Донбассу ведет страну к развалу
Политика
Бывший премьер Украины заявил, что политика Киева по Донбассу ведет страну к развалу
Федеральное агентство новостей  / 

Признание ДНР и ЛНР Россией стало возможным из-за нездоровой политики Киева, которая может обернуться для страны печальными последствиями — развалом Украины. Об этом в комментарии ФАН рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Глава российского государства Владимир Путин 21 февраля заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер — и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.

Уже на следующий день депутаты Госдумы единогласным решением на пленарном заседании ратифицировали договоры с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

«Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР ратифицированы. […] Принятие решения о ратификации договоров — единственный путь защитить людей, прекратить братоубийственную войну, предотвратить гуманитарную катастрофу, принести мир», — написал председатель Государственной думы Вячеслав Володин после голосования в своем Telegram-канале.

Позже Совет Федерации ратифицировал на заседании договоры о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. Договоры ратифицированы единогласно. Предусматривается, что договоры будут заключены сроком на десять лет с автоматической пролонгацией на пятилетние периоды. Такие же процедуры проделали и народные республики Донбасса.

Бывший премьер Украины заявил, что политика Киева по Донбассу ведет страны к развалу
wikipedia.org / Toms Norde, Valsts kanceleja

Николай Азаров в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что признание независимости ДНР и ЛНР стало возможным из-за недальновидной политики киевских властей, которые не захотели договариваться с Донбассом. По его словам, такая политика может привести к «развалу и распаду» Украины.

«То, что сегодня происходит, — логический результат политики киевского режима. Это абсолютно ясно. Он ведет нашу страну — Украину — к развалу и распаду. Все, что сегодня ни делается в Киеве, все идет во вред нашей стране», — сказал собеседник ФАН.

Также Николай Азаров не верит, что нынешние киевские власти пойдут в наступление на Донбасс. По его мнению, ситуация не выйдет дальше провокаций, организованных американскими властями.

«Кто будет развязывать сегодня конфликт в Донбассе? России он не нужен, да и Украине тоже. Могут только американцы подтолкнуть киевский режим к какой-то провокации», — резюмировал Николай Азаров.

По мнению политолога, эксперта института стран СНГ Ивана Скорикова, признанием независимости Донбасса должны быть довольны как Соединенные Штаты, так и Украина.

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россия донбасс украина азаров
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