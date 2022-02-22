Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 15:24
15:24
Общество
Ученые SAGE предупредили о появлении более смертоносного штамма COVID-19 после «Омикрона»
15:23
Весь мир
Правозащитники требуют снять обвинения в терроризме с известного турецкого активиста
15:23
Армия
Матвиенко: Россия не допустит новых жертв в Донбассе после признания ЛДНР
15:23
Политика
Сенатор Афанасьева: Россия убрала санкции Запада после признания ЛДНР в «пакет с пакетами»
15:17
Политика
Продюсер «Солнцепека»: Мы же рассказывали — ребята, там убивают русских, там геноцид, спасайте!
15:16
Армия
МИД РФ: у России пока нет планов вводить войска на территорию ЛДНР
15:16
Весь мир
США не смогут обеспечить себя нефтью в 2022 году
15:15
Политика
Политолог Ордуханян призвал не обращать внимания на угрозы Запада из-за признания ЛДНР
15:14
Происшествия
Убийца и насильник пятилетней девочки из Костромы заявил о жалости к своей жертве
15:14
Происшествия
Заведующего больницы в Сочи осудили за поддельные сертификаты о вакцинации
Все новости

Бенгальская кошка Ханна спасла брошенных щенков хаски в ЯНАО

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 14:48
Общество
Бенгальская кошка Ханна спасла брошенных щенков хаски в ЯНАО
Global Look Press  /  Whitehotpix/Global Look Press

Салехард, 22 февраля. Бенгальская кошка по кличке Ханна стала матерью для шестерых осиротевших щенят в городе Губинский. Малышей на улице бросил хозяин породистой северной собаки — хаски.

Местные жители принесли щенят к волонтерам из общества защиты животных «Доброе сердце». Они сообщили, что детенышей нашли на территории промышленной зоны. Предполагается, что хозяин привел туда беременную собаку, где она их родила. После этого мужчина оставил потомство на холоде, а своего питомца забрал обратно домой.

Рабочие с завода перенесли щенят в помещение, отогрели их и попытались накормить. После этого было принято решение отдать малышей специалистам. Руководство базы выделило для них денежные средства на корм. Зооволонтеры оперативно определили шестерых детенышей хаски на передержку под опеку бенгальской кошки Ханны. Она сама недавно родила котят и охотно приняла новых членов семьи.

«Сейчас «кутята» набираются сил под опекунством приемной мамы-кошки. Когда они подрастут, им нужно будет найти новых хозяев и новый дом – для такого количества взрослых хаски квартира будет мала», — рассказала ветеринарный врач Анна Иванова.

Ранее в Барнауле женщина спасла брошенных возле автотрассы в мешке новорожденных котят.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Бенгальская кошка Ханна спасла брошенных щенков хаски в ЯНАО
кошка хорошие новости россии щенята ЯМАО
Комментировать