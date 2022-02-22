Бенгальская кошка Ханна спасла брошенных щенков хаски в ЯНАО

Салехард, 22 февраля. Бенгальская кошка по кличке Ханна стала матерью для шестерых осиротевших щенят в городе Губинский. Малышей на улице бросил хозяин породистой северной собаки — хаски.

Местные жители принесли щенят к волонтерам из общества защиты животных «Доброе сердце». Они сообщили, что детенышей нашли на территории промышленной зоны. Предполагается, что хозяин привел туда беременную собаку, где она их родила. После этого мужчина оставил потомство на холоде, а своего питомца забрал обратно домой.

Рабочие с завода перенесли щенят в помещение, отогрели их и попытались накормить. После этого было принято решение отдать малышей специалистам. Руководство базы выделило для них денежные средства на корм. Зооволонтеры оперативно определили шестерых детенышей хаски на передержку под опеку бенгальской кошки Ханны. Она сама недавно родила котят и охотно приняла новых членов семьи.

«Сейчас «кутята» набираются сил под опекунством приемной мамы-кошки. Когда они подрастут, им нужно будет найти новых хозяев и новый дом – для такого количества взрослых хаски квартира будет мала», — рассказала ветеринарный врач Анна Иванова.

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