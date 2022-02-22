Европарламентарии потребовали исключить Россию из экономики ЕС

Брюссель, 22 февраля. Представители ведущей фракции Европарламента — консервативной Европейской народной партии (ЕНП) — выступили с предложением исключить Россию из экономики ЕС.

Члены партии считают, что после признания ДНР и ЛНР Россия должна быть исключена из экономических отношений с Европой. Они также предложили «оказать Украине полную военную поддержку» со стороны ЕС и НАТО.

«Европейский геополитический праздник окончен», — говорится в заявлении.

Президент РФ Владимир Путин вечером 21 февраля подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с главами Донецкой и Луганской народных республик. В дальнейшем МИД установит с ними дипломатические отношения. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заметил, что Москва не испугается введения нового пакета санкций.