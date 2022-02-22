Минэкономики ФРГ остановило сертификацию «Северного потока — 2»

Берлин, 22 февраля. Процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» остановлен Министерством экономики и энергетики Германии, сообщило издание Spiegel.

По информации, имеющейся в распоряжении журналистов, глава ведомства направил соответствующее поручение Федеральному сетевому агентству ФРГ. Перед этим о намерении остановить сертификацию «Северного потока — 2» заявил канцлер Олаф Шольц.

Действия Германии в отношении проекта связаны с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Ожидается, что к концу дня министры иностранных дел стран ЕС сформулируют пакет санкций в отношении Москвы.