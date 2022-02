США не смогут обеспечить себя нефтью в 2022 году

Вашингтон, 22 февраля. В течение 2022 года США станут страной-импортером нефти. Об этом в своем докладе заявляет Федеральной управление энергетической информации Соединенных Штатов (EIA).

По мнению специалистов правительственного агентства, в этом году США продолжат импортировать больше сырой нефти, чем экспортируют, при этом ожидается, что чистый импорт составит в среднем 3,9 миллиона баррелей в сутки. В следующем году, согласно прогнозам, доля импорта может сократиться до 3,4 млн баррелей в сутки. Однако, это произойдет лишь в случае, если уровень добычи нефти в США выйдет на запланированный уровень в размере 12,6 млн баррелей в сутки.

Возврат США в когорту стран-импортеров нефти произошел после падения добычи на фоне низких цен на нефть, которые наблюдались после начала пандемии, когда стоимость фьючерсов на «черное золото» ушла в отрицательные значения. Тем не менее, по итогам 2020 года США поставляли на мировой рынок больше нефти, чем закупали для собственного потребления. Президент Трамп назвал это важным достижением на пути к промышленному восстановлению США.

"The U.S. produced more petroleum than it consumed in 2020, and the numbers were essentially in balance in 2021, according to the Energy Information Administration."



The U.S. is now energy independent https://t.co/tCo8X6mz31