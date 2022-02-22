США не смогут обеспечить себя нефтью в 2022 году

Вашингтон, 22 февраля. В течение 2022 года США станут страной-импортером нефти. Об этом в своем докладе заявляет Федеральной управление энергетической информации Соединенных Штатов (EIA).
По мнению специалистов правительственного агентства, в этом году США продолжат импортировать больше сырой нефти, чем экспортируют, при этом ожидается, что чистый импорт составит в среднем 3,9 миллиона баррелей в сутки. В следующем году, согласно прогнозам, доля импорта может сократиться до 3,4 млн баррелей в сутки. Однако, это произойдет лишь в случае, если уровень добычи нефти в США выйдет на запланированный уровень в размере 12,6 млн баррелей в сутки.
Возврат США в когорту стран-импортеров нефти произошел после падения добычи на фоне низких цен на нефть, которые наблюдались после начала пандемии, когда стоимость фьючерсов на «черное золото» ушла в отрицательные значения. Тем не менее, по итогам 2020 года США поставляли на мировой рынок больше нефти, чем закупали для собственного потребления. Президент Трамп назвал это важным достижением на пути к промышленному восстановлению США.
"The U.S. produced more petroleum than it consumed in 2020, and the numbers were essentially in balance in 2021, according to the Energy Information Administration."— David Doney (@David_Charts) February 21, 2022
The U.S. is now energy independent https://t.co/tCo8X6mz31
Все изменилось в течение прошлого года, когда многие нефтяные компании были вынуждены свернуть производство из-за низких цен, а крупнейшие нефтяные фирмы резко сократили расходы на разведку и ввод в эксплуатацию новых месторождений. Это не могло не сказаться на состоянии отрасли.
When you have no arguments play dumb and complain to 4-letter word... Once more, US is oil net-importer. Are you able to process this fact?— Ло///дь (@rvalerich1) February 17, 2022
В этом свете логичным выглядят ранее сделанные представителями Белого дома сообщения о том, что возможные санкции, которые могут быть введены в отношении России в случае вторжения на Украину, не коснутся поставок российских энергоносителей.
В конце ноября прошлого года президент Байден распорядился высвободить на рынок 50 млн тонн нефти из стратегических резервов США в надежде сбить мировые цены, рост которых привел к существенному подорожанию топлива в Соединенных Штатах. Несмотря на этот шаг, нефть продолжила дорожать, а стоимость бензина на американских заправках по итогам года выросла на 40%, достигнув в среднем по стране 3,51 доллара за галлон. Аналитики предупреждают, что рост цен продолжится и в этом году и ожидают, что в ряде штатов стоимость галлона бензина может превысить психологическую отметку в пять долларов.