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США не смогут обеспечить себя нефтью в 2022 году

Весь мир
США не смогут обеспечить себя нефтью в 2022 году
Global Look Press  /  White House / Globallookpress.com

Вашингтон, 22 февраля. В течение 2022 года США станут страной-импортером нефти. Об этом в своем докладе заявляет Федеральной управление энергетической информации Соединенных Штатов (EIA).

По мнению специалистов правительственного агентства, в этом году США продолжат импортировать больше сырой нефти, чем экспортируют, при этом ожидается, что чистый импорт составит в среднем 3,9 миллиона баррелей в сутки. В следующем году, согласно прогнозам, доля импорта может сократиться до 3,4 млн баррелей в сутки. Однако, это произойдет лишь в случае, если уровень добычи нефти в США выйдет на запланированный уровень в размере 12,6 млн баррелей в сутки.

Возврат США в когорту стран-импортеров нефти произошел после падения добычи на фоне низких цен на нефть, которые наблюдались после начала пандемии, когда стоимость фьючерсов на «черное золото» ушла в отрицательные значения. Тем не менее, по итогам 2020 года США поставляли на мировой рынок больше нефти, чем закупали для собственного потребления. Президент Трамп назвал это важным достижением на пути к промышленному восстановлению США.

Все изменилось в течение прошлого года, когда многие нефтяные компании были вынуждены свернуть производство из-за низких цен, а крупнейшие нефтяные фирмы резко сократили расходы на разведку и ввод в эксплуатацию новых месторождений. Это не могло не сказаться на состоянии отрасли.

В этом свете логичным выглядят ранее сделанные представителями Белого дома сообщения о том, что возможные санкции, которые могут быть введены в отношении России в случае вторжения на Украину, не коснутся поставок российских энергоносителей.

В конце ноября прошлого года президент Байден распорядился высвободить на рынок 50 млн тонн нефти из стратегических резервов США в надежде сбить мировые цены, рост которых привел к существенному подорожанию топлива в Соединенных Штатах. Несмотря на этот шаг, нефть продолжила дорожать, а стоимость бензина на американских заправках по итогам года выросла на 40%, достигнув в среднем по стране 3,51 доллара за галлон. Аналитики предупреждают, что рост цен продолжится и в этом году и ожидают, что в ряде штатов стоимость галлона бензина может превысить психологическую отметку в пять долларов.

Цены на бензин в Калифорнии достигли рекордных значений
Global Look Press / Zeng Hui / XinHua

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