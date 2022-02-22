США не смогут обеспечить себя нефтью в 2022 году

Вашингтон, 22 февраля. В течение 2022 года США станут страной-импортером нефти. Об этом в своем докладе заявляет Федеральной управление энергетической информации Соединенных Штатов (EIA).

По мнению специалистов правительственного агентства, в этом году США продолжат импортировать больше сырой нефти, чем экспортируют, при этом ожидается, что чистый импорт составит в среднем 3,9 миллиона баррелей в сутки. В следующем году, согласно прогнозам, доля импорта может сократиться до 3,4 млн баррелей в сутки. Однако, это произойдет лишь в случае, если уровень добычи нефти в США выйдет на запланированный уровень в размере 12,6 млн баррелей в сутки.

Возврат США в когорту стран-импортеров нефти произошел после падения добычи на фоне низких цен на нефть, которые наблюдались после начала пандемии, когда стоимость фьючерсов на «черное золото» ушла в отрицательные значения. Тем не менее, по итогам 2020 года США поставляли на мировой рынок больше нефти, чем закупали для собственного потребления. Президент Трамп назвал это важным достижением на пути к промышленному восстановлению США.

"The U.S. produced more petroleum than it consumed in 2020, and the numbers were essentially in balance in 2021, according to the Energy Information Administration."



The U.S. is now energy independent https://t.co/tCo8X6mz31 — David Doney (@David_Charts) February 21, 2022

Все изменилось в течение прошлого года, когда многие нефтяные компании были вынуждены свернуть производство из-за низких цен, а крупнейшие нефтяные фирмы резко сократили расходы на разведку и ввод в эксплуатацию новых месторождений. Это не могло не сказаться на состоянии отрасли.

When you have no arguments play dumb and complain to 4-letter word... Once more, US is oil net-importer. Are you able to process this fact? — Ло///дь (@rvalerich1) February 17, 2022

В этом свете логичным выглядят ранее сделанные представителями Белого дома сообщения о том, что возможные санкции, которые могут быть введены в отношении России в случае вторжения на Украину, не коснутся поставок российских энергоносителей.

В конце ноября прошлого года президент Байден распорядился высвободить на рынок 50 млн тонн нефти из стратегических резервов США в надежде сбить мировые цены, рост которых привел к существенному подорожанию топлива в Соединенных Штатах. Несмотря на этот шаг, нефть продолжила дорожать, а стоимость бензина на американских заправках по итогам года выросла на 40%, достигнув в среднем по стране 3,51 доллара за галлон. Аналитики предупреждают, что рост цен продолжится и в этом году и ожидают, что в ряде штатов стоимость галлона бензина может превысить психологическую отметку в пять долларов.