Нужна ли России государственность Украины: в ОП РФ обсудили восьмилетние итоги Майдана

Круглый стол на тему «Восемь лет незаконному перевороту на Украине: итоги и последствия» прошел 21 февраля 2022 года в Общественной палате РФ. Именно в этот день восемь лет назад законный президент Украины Виктор Янукович был вынужден бежать из Киева вместе с выводом из украинской столицы сил правопорядка.

Мероприятие посетил корреспондент Федерального агентства новостей. Обращает на себя внимание тот факт, что дискуссия в стенах ОП РФ шла одновременно с заседанием Совета безопасности России, и на ней поднимались те же самые вопросы и излагались те же самые тезисы.

Круглый стол открыл и вел член ОП РФ, директор фонда «Исследования проблем демократии» Максим Григорьев, начавший свое выступление с подведения итогов восьми лет, прошедших с момента незаконного вооруженного переворота в Киеве.

«Политические итоги Евромайдана еще печальнее, чем экономические, — констатировал он. — Это в том числе военные преступления: намеренные обстрелы женщин и детей в Донбассе. Мы видим, что происходит внутри Украины, — это борьба с инакомыслящими, когда тех, кто не разделяет взгляд руководства страны, убивают, хватают, похищают. Это и борьба с телеканалами, в том числе — и с оппозиционными украинскими, и с политическими партиями. На Украине открыто функционируют «эскадроны смерти» — «Азов», «Правый сектор»1 (деятельность данных структур признана экстремистской и запрещена на территории России) и т. д. Эти люди убивают инакомыслящих на территории самой Украины и в Донбассе. А готовят их те же инструкторы, которые готовили «эскадроны смерти» в Латинской Америке».

Затем выступил гость из Франции, президент Института 1717 за новый франко-русский союз Эммануэль Леруа. В самом начале своего выступления он пояснил, что будет говорить по-французски, поскольку английский — это язык НАТО.

«Идет культурная война, — заявил он. — В Большой игре в XXI веке между англосаксами и Россией Запад подошел к переломному моменту и начал падение. Мы видели это в Ираке, Сирии и т. д. А глядя на Европу, мы можем говорить о цивилизационном упадке западного мира».

Докладчик уверен, что, продолжение конфликта в том виде, в каком он идет на Украине и в других странах бывшего СССР, не является случайным.

«Это фундаментальная борьба, в которой сталкиваются два мировоззрения. Но не надо думать, что эта борьба началась в 1991 году. Будь то две чеченские войны, Сирия, Донбасс — задача для англосаксов остается неизменной со времен Маккиндера — контролировать Римленд, чтобы захватить Хартленд», — объяснил он, отметив, что в военном отношении Россия пережила впечатляющее восстановление.

По словам Леруа, если бы она этого не сделала, то НАТО уже совершила бы открытое нападение на РФ.

«Но что касается культурной войны, то Запад продолжает проникать в сознание российской молодежи», — добавил он, выразив уверенность в том, что и в этой сфере в ближайшем будущем будут достигнуты столь же грандиозные успехи, как и в военной.

Политический обозреватель, журналист, блогер из США Джордж Пирс в свою очередь рассказал об истинном положении дел в его стране.

«В Америке есть миллионы работающих людей, которыми управляют вопреки их собственным ценностям и наилучшим интересам. Эти идеологические фантазии можно охарактеризовать как новый колониализм, основанный на обмане. Конкуренция устранена, ресурсы отбираются у людей без оплаты. Даже рабочая сила удерживается в состоянии, когда нет другого выбора, кроме как работать за меньшую заработную плату, чем за выживание, без каких-либо обязательств со стороны работодателей. Этот план в конечном итоге должен быть реализован во всем мире. Украина должна стать прототипом», — рассказал он.

По словам Пирса, лучший план на будущее — это «описать социальную архитектуру, которая будет поддерживать местный контроль и надзор за всеми средствами массовой информации, полицией, экономической и политической властью».

«Зачатки этой альтернативной системы могут быть организованы только после того, как они вдохновят уставший, сбитый с толку и сильно ослабленный средний класс новым видением. Новый сияющий город на холме. Город местной политической власти, который защищает достоинство органических самоуправляемых сообществ. Сияющий город нового многополярного мира», — подытожил он.

Анна Коровина

Джон Марк Дуган, политический обозреватель, журналист, блогер, бывший американский военный, вынужденный бежать из США, констатировал закат демократии в его стране.

«У США есть симбиотические отношения с Украиной. Коррумпированные американские политики отдают деньги местных налогоплательщиков таким же коррумпированным украинским политикам, которые позволяют США воровать на Украине. Кроме того, ни для кого не секрет, что было создано как минимум 14 биолабораторий США, где проходят эксперименты над украинцами», — рассказал он.

По словам Дугана, в ситуации войны в Донбассе США и НАТО ведут себя как стервятники.

«Они питаются остатками того, что осталось после разжигания конфликта. Они в ответе и за начало конфликта, и за отсутствие воды, которой можно его погасить», — отметил он.

Докладчик уверен, что огромная вина также лежит и на украинском руководстве.

«Действия местных властей привели страну к катастрофе. И большой вопрос — сохранится ли Украина как государство. Украина стала разменной монетой в геополитической игре США на мировой арене. Даже депутаты Верховной рады уже признают, что Украина продала свой суверенитет МФВ», — заключил Дуган.

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин напомнил: именно в эти минуты проходит большое заседание Совбеза России, на котором рассматривается вопрос признания независимости ДНР и ЛНР.

«На данный момент и представителям власти, и экспертному сообществу очевидно, что проблема больше не может быть решена ни дипломатическим путем, ни путем согласований именно по той причине, что Украина была захвачена Западом путем госпереворота, — объяснил он. — Нейтралитет у Украины мог быть только под стратегическим контролем России, которая эту страну создала, дала ей суверенитет и поддерживала его уже после распада СССР».

По словам Коровина, государственность Украины является полностью волей России. Она была буферной зоной, созданной за наш счет после того, как мы отступили из Восточной Европы.

«Этого бы не понадобилось, если бы русские войска стояли в Восточном Берлине, — уверен он. — Тогда бы Украина находилась в глубоком тылу. Но так как мы отступили добровольно, поверив на слово, что НАТО не будет продвигаться на восток, между Западом и Россией исчезла буферная зона. Мы создали такую буферную зону, ей стала Украина, которая отделяла Россию и Запад от войны. Что сделал Запад? Он ее поглотил! Мы видим злонамеренность Запада в отношении России. Никаких иллюзий относительно возможности позитивных проектов Запада не должно быть!»

Коровин констатировал, что происходящее в отношении жителей Донбасса — чистый геноцид. Варианта сохранить право быть русскими, оставаясь в составе Украины, у них нет. Либо они должны выехать с территории, либо будет геноцид. На понимание этого ушло восемь лет...

Анна Коровина

В продолжение своего доклада директор ЦГЭ задался вопросом — а нужна ли нам сегодня государственность Украины?

«Мы ее поддерживали, дотировали поставками газа и т. д., а сейчас зачем она нам, если она направлена против нас? Больше украинская государственность не представляет для нас никакой ценности или значимости. Это больше не буферная зона. Украина направлена против нас. Там происходит геноцид русских», — заявил Коровин.

Докладчик убежден в том, что в те минуты на заседании Совбеза РФ решалась не только судьба Донбасса, но и судьба всей Украины.

«Эту черную дыру нужно устранить, — уверен он. — Никакого позитивного сценария для Украины со стороны Запада или хотя бы собственных властей нет. Это недоразумение должно быть устранено с политической карты Европы. И мы находимся в центре принятия решений».

Напомним, что война в Донбассе, не признавшем результаты незаконного переворота в Киеве, началась в апреле 2014 года. 11 мая того же года в ДНР и ЛНР прошли референдумы, главными вопросами на которых стали, соответственно, «Поддерживаете ли Вы акт государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики?» и «Поддерживаете ли Вы акт государственной самостоятельности Луганской Народной Республики?». Причем на тот момент народные республики контролировали несколько большую территорию, чем сейчас.

В референдумах приняли участие абсолютное большинство жителей ДНР и ЛНР, из которых почти все ответили «да» на вынесенные вопросы.

Война к тому моменту уже шла. Произошла трагедия в Доме профсоюзов в Одессе, шли ожесточенные бои в Славянске. Боевые действия в Донбассе продолжаются и по сей день. Все почти уже восемь лет конфликта эксперты и общественные деятели России, ДНР, ЛНР и постсоветского пространства уверенно заявляли о том, что эта ситуация не имеет невоенного решения, а республикам необходимо признание России.

Вчера, 21 февраля 2022 года, Совет безопасности России, возглавляемый Владимиром Путиным, единогласно поддержал признание независимости ДНР и ЛНР. В этот день главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к российскому руководству с соответствующей просьбой. О признании было объявлено в тот же день. Тогда же стало известно, что вооруженные силы РФ окажут республикам помощь в обеспечении безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.