Какие санкции против России может выдвинуть Запад за признание ДНР и ЛНР

После признания Россией суверенитета Луганской и Донецкой народных республик президент России Владимир Путин подписал указ о введении на территорию этих государств миротворческого контингента для прекращения конфликта с Украиной.

Что характерно, это резко снизило интенсивность ведения огня со стороны ВСУ по территориям народных республик, одновременно вызвав крайне громкое возмущение со стороны «западной общественности».

И вполне логичным становится вопрос — какой будет дальнейшая реакция Запада в плане санкций, ограничений и всего того, что так долго и старательно анонсировали наши «партнеры»? И здесь пока наблюдается, как это ни странно, весьма неоднозначная картина, которая может намекнуть даже на некоторую неожиданность для коллективного Брюсселя и Вашингтона, — это предположение, что Россия все же пойдет на столь кардинальные шаги.

К примеру, CNN со ссылкой на некоего высокопоставленного чиновника в Белом доме пишет:

«Простое передвижение сил, которые Россия называет «миротворческими», на восток Украины само по себе не вызовет полный пакет санкций, которыми администрация Джо Байдена угрожает в случае российского вторжения, отметив, что российские силы присутствуют в этих районах с 2014 года».

К слову, нынешнее выдвижение российских миротворцев действительно создает определенную дипломатическую коллизию. В Вашингтоне, как и в Киеве в 2014-2015 годах и далее, со всей уверенностью утверждали, что российские военные подразделения все это время находятся на территории «народных республик». Доказательств, естественно, представлено не было. Но «уверенность» и безапелляционность в таких заявлениях была.

И тут либо отказываться от этой предыдущей «уверенности» и признавать, что Украина воевала с ополчением, то есть до недавнего времени с собственным народом, либо действительно тормозить «санкционную машину», поскольку в информационной картине Запада практически ничего не изменилось. Просто «российских войск» на данных территориях стало несколько больше, а их нахождение там стало несколько «официальнее».

flickr.com / Matt Johnson / CC BY 2.0

Впрочем, это было бы слишком уж позитивным развитием событий, поскольку речь о санкциях сейчас идет все активнее. И первые соответствующие указы в Белом доме уже подписаны. Правда, пока не в отношении России, но в адрес ДНР и ЛНР.

Представители американской администрации сообщили, что Джо Байден оперативно подписал указ об ограничениях в адрес народных республик Донбасса:

«Президент Байден издал сегодня указ, который запрещает американским физическим и юридическим лицам новые инвестиции в так называемый регион ДНР и ЛНР, торговлю с ним и его финансирование. Указ также дает полномочия вводить санкции против любого лица, которое действует в этих районах Украины».

Понятно, что и раньше «американские лица» не то чтобы вели бизнес с народными республиками. Куда важнее здесь слова о «любом лице», которое действует на этих территориях, поскольку это вполне относится и к России. Потому что наша страна будет в ЛДНР присутствовать и весьма активно действовать на уровне двусторонних соглашений, подписанных в этот понедельник в Кремле с руководством республик.

А вот Reuters пишет в уже более решительном ключе о «всеобъемлющих санкциях», правда, оговаривается, что они вступят в силу «в случае полномасштабного вторжения» России на Украину. Речь в этом списке ограничений идет о том, что американским банкам запретят работать с крупнейшими российскими кредитными организациями: ВТБ, Сбербанком, Газпромбанком и ВЭБ.РФ. Также ожидается пакет «персональных санкций» в адрес отдельных граждан РФ.

europa.rs / Официальный сайт Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще 20-го числа, накануне подписания Путиным соглашений с ЛНР и ДНР, заявила:

«Если Владимир Путин начнет войну, мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть — экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика — самое слабое звено России. Финансовые санкции означали бы, что Россия будет практически отрезана от международных финансовых рынков».

Европейская пресса — например, французская Le Figaro — пишет о том, что Эммануэль Макрон приостановил выдвижение своей кандидатуры на президентские выборы в связи с «украинским дипломатическим кризисом». И более того — собрал экстренное совещание правительства в специализированном подземном бункере Елисейского дворца (нет, это не шутка), а позже заявил о возможности «принятия адресных европейских санкций» в отношении России. И это, к слову, весьма любопытный пассаж, поскольку «адресные санкции» — это все же вещь достаточно локальная, которая не предполагает ударов по целым секторам экономики.

Стоит также напомнить, что еще 21 февраля по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Олафа Шольца пресс-служба Правительства Германии выступила с официальным заявлением, в котором говорится:

«В ходе переговоров канцлер призвал президента РФ к немедленной деэскалации и отводу стянутых сил от границы с Украиной. Он подчеркнул, что сейчас важно, особенно на востоке Украины, соблюдать режим прекращения огня и подать знаки деэскалации. Россия несет здесь особую ответственность».

И это, конечно, весьма показательное заявление. Поскольку ровно после подписания соответствующих договоренностей между Россией и ЛДНР боестолкновения в Донбассе если не полностью прекратились, то явно пошли на убыль. Но это совсем не тот формат «миротворчества», который устраивал бы наших «западных партнеров».

ФБА «Экономика сегодня» /

При этом, естественно, представители и ЕС, и США уже высказались в том духе, что Россия «в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений». И это, конечно, кошмар и ужас. То, что Украина за семь лет с момента подписания этих документов так и не выполнила ни одного пункта данных договоренностей, а Франция и Германия не смогли (или не захотели) никак повлиять на их выполнение Киевом, естественно, никого не смущает.

Кстати, в выходе нашей страны из «Минска» есть еще один довольно тонкий дипломатический момент. В контексте «нормандского формата», а также самих соглашений наша страна — это совсем не сторона конфликта, а еще одна «третья сторона», которая должна была осуществлять мониторинг выполнения Украиной взятых на себя по Минским соглашениям обязательств.

Об этом еще в прошлом году довольно четко напомнила спецпредставитель МИД РФ Мария Захарова:

«Россия не является стороной минских договоренностей. При этом Комплекс мер обязателен к исполнению сторонами внутриукраинского конфликта: Киевом и Донецком с Луганском».

Но с тех пор, кажется, понимания этого простого факта западными политиками так и не случилось. А теперь, в общем-то, уже поздно что-то понимать.

Естественно, что сейчас, невзирая на громкую риторику, определенные переговорные процессы продолжатся. Но будут введены и санкции. Адресные, секторальные, широкие или персональные — покажет ближайшее время.

Самое же главное для нас в этой истории то, что прекратились обстрелы мирных граждан Донбасса, а мы получили два союзных, хоть и частично признанных, государства на западных границах, где теперь появится и российская военная инфраструктура. В рамках и обеспечения российской национальной безопасности, и элементарного человеколюбия, наверное, оно того стоило.

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