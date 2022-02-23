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Какие санкции против России может выдвинуть Запад за признание ДНР и ЛНР

Политика
Какие санкции против России может выдвинуть Запад за признание ДНР и ЛНР
pixabay.com  / 

После признания Россией суверенитета Луганской и Донецкой народных республик президент России Владимир Путин подписал указ о введении на территорию этих государств миротворческого контингента для прекращения конфликта с Украиной.

Что характерно, это резко снизило интенсивность ведения огня со стороны ВСУ по территориям народных республик, одновременно вызвав крайне громкое возмущение со стороны «западной общественности».

И вполне логичным становится вопрос — какой будет дальнейшая реакция Запада в плане санкций, ограничений и всего того, что так долго и старательно анонсировали наши «партнеры»? И здесь пока наблюдается, как это ни странно, весьма неоднозначная картина, которая может намекнуть даже на некоторую неожиданность для коллективного Брюсселя и Вашингтона, — это предположение, что Россия все же пойдет на столь кардинальные шаги.

К примеру, CNN со ссылкой на некоего высокопоставленного чиновника в Белом доме пишет:

«Простое передвижение сил, которые Россия называет «миротворческими», на восток Украины само по себе не вызовет полный пакет санкций, которыми администрация Джо Байдена угрожает в случае российского вторжения, отметив, что российские силы присутствуют в этих районах с 2014 года».

К слову, нынешнее выдвижение российских миротворцев действительно создает определенную дипломатическую коллизию. В Вашингтоне, как и в Киеве в 2014-2015 годах и далее, со всей уверенностью утверждали, что российские военные подразделения все это время находятся на территории «народных республик». Доказательств, естественно, представлено не было. Но «уверенность» и безапелляционность в таких заявлениях была.

И тут либо отказываться от этой предыдущей «уверенности» и признавать, что Украина воевала с ополчением, то есть до недавнего времени с собственным народом, либо действительно тормозить «санкционную машину», поскольку в информационной картине Запада практически ничего не изменилось. Просто «российских войск» на данных территориях стало несколько больше, а их нахождение там стало несколько «официальнее».

Какие санкции против России может выдвинуть Запад за признание «народных республик»
flickr.com / Matt Johnson / CC BY 2.0

Впрочем, это было бы слишком уж позитивным развитием событий, поскольку речь о санкциях сейчас идет все активнее. И первые соответствующие указы в Белом доме уже подписаны. Правда, пока не в отношении России, но в адрес ДНР и ЛНР.

Представители американской администрации сообщили, что Джо Байден оперативно подписал указ об ограничениях в адрес народных республик Донбасса:

«Президент Байден издал сегодня указ, который запрещает американским физическим и юридическим лицам новые инвестиции в так называемый регион ДНР и ЛНР, торговлю с ним и его финансирование. Указ также дает полномочия вводить санкции против любого лица, которое действует в этих районах Украины».

Понятно, что и раньше «американские лица» не то чтобы вели бизнес с народными республиками. Куда важнее здесь слова о «любом лице», которое действует на этих территориях, поскольку это вполне относится и к России. Потому что наша страна будет в ЛДНР присутствовать и весьма активно действовать на уровне двусторонних соглашений, подписанных в этот понедельник в Кремле с руководством республик.

А вот Reuters пишет в уже более решительном ключе о «всеобъемлющих санкциях», правда, оговаривается, что они вступят в силу «в случае полномасштабного вторжения» России на Украину. Речь в этом списке ограничений идет о том, что американским банкам запретят работать с крупнейшими российскими кредитными организациями: ВТБ, Сбербанком, Газпромбанком и ВЭБ.РФ. Также ожидается пакет «персональных санкций» в адрес отдельных граждан РФ.

Какие санкции против России может выдвинуть Запад за признание «народных республик»
europa.rs / Официальный сайт Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще 20-го числа, накануне подписания Путиным соглашений с ЛНР и ДНР, заявила:

«Если Владимир Путин начнет войну, мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть — экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика — самое слабое звено России. Финансовые санкции означали бы, что Россия будет практически отрезана от международных финансовых рынков».

Европейская пресса — например, французская Le Figaro — пишет о том, что Эммануэль Макрон приостановил выдвижение своей кандидатуры на президентские выборы в связи с «украинским дипломатическим кризисом». И более того — собрал экстренное совещание правительства в специализированном подземном бункере Елисейского дворца (нет, это не шутка), а позже заявил о возможности «принятия адресных европейских санкций» в отношении России. И это, к слову, весьма любопытный пассаж, поскольку «адресные санкции» — это все же вещь достаточно локальная, которая не предполагает ударов по целым секторам экономики.

Стоит также напомнить, что еще 21 февраля по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Олафа Шольца пресс-служба Правительства Германии выступила с официальным заявлением, в котором говорится:

«В ходе переговоров канцлер призвал президента РФ к немедленной деэскалации и отводу стянутых сил от границы с Украиной. Он подчеркнул, что сейчас важно, особенно на востоке Украины, соблюдать режим прекращения огня и подать знаки деэскалации. Россия несет здесь особую ответственность».

И это, конечно, весьма показательное заявление. Поскольку ровно после подписания соответствующих договоренностей между Россией и ЛДНР боестолкновения в Донбассе если не полностью прекратились, то явно пошли на убыль. Но это совсем не тот формат «миротворчества», который устраивал бы наших «западных партнеров».

Какие санкции против России может выдвинуть Запад за признание «народных республик»
ФБА «Экономика сегодня» /

При этом, естественно, представители и ЕС, и США уже высказались в том духе, что Россия «в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений». И это, конечно, кошмар и ужас. То, что Украина за семь лет с момента подписания этих документов так и не выполнила ни одного пункта данных договоренностей, а Франция и Германия не смогли (или не захотели) никак повлиять на их выполнение Киевом, естественно, никого не смущает.

Кстати, в выходе нашей страны из «Минска» есть еще один довольно тонкий дипломатический момент. В контексте «нормандского формата», а также самих соглашений наша страна — это совсем не сторона конфликта, а еще одна «третья сторона», которая должна была осуществлять мониторинг выполнения Украиной взятых на себя по Минским соглашениям обязательств.

Об этом еще в прошлом году довольно четко напомнила спецпредставитель МИД РФ Мария Захарова:

«Россия не является стороной минских договоренностей. При этом Комплекс мер обязателен к исполнению сторонами внутриукраинского конфликта: Киевом и Донецком с Луганском».

Но с тех пор, кажется, понимания этого простого факта западными политиками так и не случилось. А теперь, в общем-то, уже поздно что-то понимать.

Естественно, что сейчас, невзирая на громкую риторику, определенные переговорные процессы продолжатся. Но будут введены и санкции. Адресные, секторальные, широкие или персональные — покажет ближайшее время.

Самое же главное для нас в этой истории то, что прекратились обстрелы мирных граждан Донбасса, а мы получили два союзных, хоть и частично признанных, государства на западных границах, где теперь появится и российская военная инфраструктура. В рамках и обеспечения российской национальной безопасности, и элементарного человеколюбия, наверное, оно того стоило.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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