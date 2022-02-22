Lada Vesta нового поколения запустили в серийное производство

Ижевск, 22 февраля. Российская компания «АвтоВАЗ» запустила в серийное производство обновленную версию Lada Vesta на заводе в Ижевске, сообщает корреспондент РИА Новости с официальной премьеры.

Первым серийным автомобилем нового поколения стал автомобиль Lada Vesta SW Cross в максимальной комплектации. Машину окрасили новой золотистой эмалью «Гарфилд». У модели светодиодная оптика, обновленный дизайн решетки радиатора, а задний бампер выполнен в спортивном дизайне.

«Я благодарен всему коллективу "АвтоВАЗа" за то, что мы запускаем этот автомобиль точно в срок и с высочайшим уровнем качества», — заявил на премьере президент концерна Николя Мор.

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В середине февраля обновленная Lada Vesta прошла процесс сертификации. Тогда же АвтоВАЗ запатентовал приборную панель с оранжевыми стрелками и шкалами от обновленной машины.