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Центробанк повысил официальный курс доллара до 80,4 рубля

Экономика
Центробанк повысил официальный курс доллара до 80,4 рубля
pixabay.com/ru

Москва, 22 февраля. Официальный курс доллара на 23-24 февраля составит 80,4194 рубля, следует из данных, опубликованных на сайте Банка России.

Таким образом, стоимость американской валюты выросла по сравнению с предыдущим значением на 3,65 рубля. Официальный курс евро увеличился на 3,54 рубля, до 90,88 рубля.

Резкое повышение официальных курсов иностранных валют связано с возросшей волатильностью рубля на бирже после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Одновременно с этим СМИ сообщают о возможных санкциях Запада в отношении Москвы. При этом журналисты отмечают, что ответ ЕС в этот раз не будет жестче, чем в 2014 году.

Инвестиционный стратег Сергей Суверов ранее оценил перспективы рубля весной этого года. По его мнению, реальный курс американской валюты к рублю при нынешних ценах на нефть должен составлять около 60-65 рублей.

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