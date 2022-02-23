Россия должна стать арбитром новой функциональной системы международного правосудия

Украина превратилась в международный центр притяжения разнокалиберных экстремистов и неонацистов. Данное обстоятельство несет угрозу не только для русских, но и для представителей других наций, проживающих в Европе. Россия должна переломить эту ситуацию и стать арбитром новой функциональной системы международного правосудия.

Геноцид русских на Украине

Геноцид. В последнее время этот термин все чаще использовался российской стороной для классификации действий Киева в отношении русскоязычного населения Украины. Напомню, что, согласно статье 357 УК РФ, геноцид — это действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы.

В России тема геноцида в отношении русскоязычного населения Украины начала обсуждаться на неофициальном уровне сразу после трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе. Вскоре она стала муссироваться и на вполне официальном уровне, когда Следственный комитет РФ начал возбуждать уголовные дела по преступлениям украинских силовиков в Донбассе, а также открыл дело о геноциде русскоязычного населения на Юго-Востоке Украины, совершенном лицами из числа высшего политического и военного руководства Незалежной. Далее тема геноцида на Украине ожидаемо оказалась вынесена на уровень первого лица российского государства — 9 декабря 2021 года президент России заявил, что действия украинской стороны в Донбассе напоминают геноцид.

Федеральное агентство новостей /

«Ложные обвинения в геноциде опасны и безответственны. Подконтрольная России власть в оккупированном Донбассе нарушает права человека», — лаконично объявило 13 декабря 2021-го посольство США в Киеве.

Тема творимого Киевом геноцида категорически не вписывалась в старательно рисуемую западными медиа картину «молодой украинской демократии», поэтому от нее постарались попросту отмахнуться.

Но замять неприятную для Запада тему не получилось: президентом России вопрос защиты русского населения на украинской территории, а также недопустимости в его отношении террора поднимался неоднократно. Наконец, 15 февраля 2022 года президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем прямо назвал происходящее в Донбассе геноцидом. Запад на это обвинение (замечу — уже хорошо аргументированное стараниями СК РФ) отреагировал шквалом голословных нападок на Россию и лично на Владимира Путина. Наиболее показательным и типичным для представителей Запада оказалось поведение Олафа Шольца, объявившего, что заявления президента России о геноциде в Донбассе звучат «реально нелепо».

Министерство иностранных дел России жестко ответило Шольцу на его реплику. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пообещала направить в Германию материалы о массовых захоронениях в Донбассе, а также иные доказательства творимого киевскими властями геноцида.

mid.ru / Министерство иностранных дел Российской Федерации

21 февраля 2022 года Путин вновь озвучил тезис о геноциде на Украине, на сей раз использовав его как один из важнейших аргументов в пользу признания Москвой ЛДНР. Заявление президента РФ и признание ЛДНР стали итогом многолетних и, будем честными, безрезультатных попыток России добиться прекращения гражданской войны на Украине. Важно понимать, что Москва решилась на признание ЛДНР только после того, как полностью исчерпала все дипломатические возможности по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Постмайданная Украина и Запад остались глухи к призывам РФ решить проблему Донбасса (и проблему геноцида русскоязычного населения) за столом переговоров. Впрочем, эта удивительная с нашей точки зрения глухота наблюдалась у Киева, Вашингтона, Лондона и иже с ними еще с момента так называемого Евромайдана.

Хочется напомнить, что геноцид русских был изначально заложен в основанный на событиях Евромайдана современный политический миф Украины. Сразу после госпереворота в Киеве, когда на Украине началась гражданская война, новые украинские власти развернули против русских, да и вообще против всех не лояльных Майдану граждан Украины настоящий террор. Следствием этого стали «одесская Хатынь», штурм отрядами украинских националистов мирного Мариуполя, а также массовая «зачистка» граждан, заподозренных в симпатиях к Русскому миру. В число последних Киев, по-видимому, оптом занес и все население Донбасса. Иначе трудно объяснить, например, факт авиаудара ВВС Украины по Донецку 26 мая 2014 года, приведший к гибели десятков мирных жителей или также обернувшуюся большими жертвами среди гражданского населения штурмовку с воздуха украинской авиацией центра Луганска 2 июня 2014 года.

Спровоцированная Евромайданом гражданская война на юго-востоке Украины унесла жизни свыше 9 тыс. гражданских жителей Донбасса. Подчеркну — не участников каких-то военных формирований, а именно мирного населения. Ну и да, нанося удары по любым целям, находящимся в Донбассе, украинские силовики вплоть до февраля 2022 года считали, что бьют исключительно по «сепарам» (читай — по «пособникам» Русского мира) или «оккупационной российской армии» (доказать наличие которой в Донбассе не смогли даже разведслужбы США).

ФБА «Экономика сегодня» /

Если все эти преступления киевского режима не являются геноцидом, то чем они тогда де-факто и де-юре являются?

За восемь лет гражданской войны Киев принял множество дискриминационных законов, ограничивающих права русскоязычных граждан Незалежной в области политической деятельности, образования, СМИ и обычной жизни. Фактически, на Украине оказались ликвидированы базовые гражданские права русскоязычного населения. Всеми доступными ему силами и средствами Киев сознательно и системно вынуждал проживающих на территории Украины русских отказываться от своей национальной идентичности. Мало того, пропаганда неонацистских взглядов, а также убийство гражданских лиц стали своеобразной визитной карточкой украинских силовиков, на что начали обращать внимание даже кое-кто из европейцев.

Россия должна переломить ситуацию

Впрочем, громко говорить в Европе о творимом Киевом геноциде все же было не принято. Пока СК РФ сотнями возбуждал уголовные дела в связи с военными преступлениями украинских силовиков и действиями Киева, имеющими все признаки геноцида, Запад эти темы игнорировал. Показательно, что предпочитали помалкивать о геноциде русских на Украине или голословно опровергать факт такового не только официальные лица Вашингтона, Лондона и стран ЕС, но и западные правозащитные организации. Эта тенденция продолжается до сих пор, что, конечно же, не случайно./p>

США, являющиеся фронтменом западного мира, постарались превратить международную правовую систему в свой монопольный инструмент для формирования нужной Вашингтону политической и медийной картины. Не остановившись на этом, Соединенные Штаты начали использовать международные правовые институты в качестве инструмента расправы над неугодными Вашингтону людьми. Вердикт о виновности теперь выносили не судебные органы, а американский истеблишмент. Международным же правовым институтам, подконтрольным США, оставалось только подбирать соответствующие «доказательства вины». Примерами подобной практики можно считать заведомо пристрастную деятельность Международного трибунала по бывшей Югославии и уголовное расследование Объединенной следственной группой обстоятельств катастрофы Boeing-777 в Донецкой области, которое свелось к тиражированию деклараций о «всем понятной виновности» представителей ЛДНР и России.

ФБА «Экономика сегодня» /

Такие действия США обернулись не только ускорением деградации западных СМИ, и раньше не особо тяготевших к беспристрастному освещению событий, но и полной дискредитацией международной правовой системы вкупе с правозащитным движением. В то же время Россия оказалась единственной силой в мире, которая четко зафиксировала устроенный постмайданным Киевом геноцид и встала на защиту русскоязычного населения Украины. Под свое утверждение о развязанном Киевом геноциде российская сторона подводит твердую юридическую базу, отмахиваться от факта наличия которой Украине и ее заокеанским кураторам с каждым днем становится все сложнее.

Следует отметить важную деталь. Москва рассматривает киевский режим не только как склонный к геноциду собственного населения, но и как «откровенно неонацистский». Действительно, современная идеология Киева во многих отношениях стала упрощенной калькой с идеологии Третьего рейха. Президент Украины Владимир Зеленский и члены его команды в своих публичных выступлениях неоднократно отказывали русскоязычным в праве на культурное и этническое самоопределение. Вряд ли я погрешу против истины, если скажу, что Украина стараниями ее иностранных «партнеров» превратилась сейчас в международный центр притяжения разнокалиберных экстремистов и неонацистов. Данное обстоятельство несет угрозу не только для русских, но и для представителей других наций, проживающих в Европе.

Россия должна переломить эту ситуацию. Только такой шаг способен сделать РФ арбитром новой функциональной системы международного правосудия, которая разрушит дискредитировавшую себя гегемонию Запада. Не исключено, что в обозримом будущем Россия выступит инициатором создания трибунала (возможно, международного), задачей которого станет преследование и наказание граждан Украины, ответственных за геноцид русскоязычного населения. Неспроста же Путин 21 февраля 2022-го напомнил, что в Москве прекрасно помнят трагические события «одесской Хатыни». По словам Путина, виновных в гибели людей в Одесском доме профсоюзов Россия «знает поименно» и «сделает все для того, чтобы их покарать — найти и предать суду».