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Басурин: разведка НМ ДНР зафиксировала прибытие в Донбасс боевиков «Правого сектора»

Армия
Басурин: разведка НМ ДНР зафиксировала прибытие в Донбасс боевиков «Правого сектора»
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Вальдамирова

Донецк, 22 февраля. Разведка зафиксировала прибытие на линию разграничения в Донбассе боевиков «Правого сектора»1 (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ), заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он также обратил внимание на концентрацию в Донбассе иностранных наемников, которых отправили на помощь украинской армии.

Ранее Басурин обвинил ВСУ в целенаправленных обстрелах Донецкой Народной Республики. С утра украинские военные нанесли удар сразу по трем населенным пунктам.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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украина днр донбасс басурин
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