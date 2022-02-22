Басурин: разведка НМ ДНР зафиксировала прибытие в Донбасс боевиков «Правого сектора»

Донецк, 22 февраля. Разведка зафиксировала прибытие на линию разграничения в Донбассе боевиков «Правого сектора»1 (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ), заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он также обратил внимание на концентрацию в Донбассе иностранных наемников, которых отправили на помощь украинской армии.

Ранее Басурин обвинил ВСУ в целенаправленных обстрелах Донецкой Народной Республики. С утра украинские военные нанесли удар сразу по трем населенным пунктам.

1 Организация запрещена на территории РФ.