Соловьев расшифровал два грозных сигнала Путина в заявлении по Украине

Москва, 22 февраля. Российский президент всего несколькими фразами фактически вынес приговор военным преступникам в политической верхушке Украины.

Речь идет о почти не завуалированном обещании наказать всех ответственных за трагедию в Одессе и притеснение русскоязычного населения Украины в целом.

На два грозных сигнала, зашифрованных в речи Владимира Путина, внимание своих подписчиков обратил журналист Владимир Соловьев, подчеркнув, что украинские политики высшего эшелона должны внимательно прислушаться к этим словам. Как известно, российский президент намекнул на неотвратимость наказания всех причастных к трагедии в Одессе, произошедшей в 2014 году и пообещал жесткий ответ России на украинскую политику декоммунизации.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Конечно, два зашифрованных сигнала (хотя почему зашифрованных, очень даже открытых), высказанных Путиным пробили украинцев в глубину, в самое сердце. Особенно должны были встрепенуться все зачинщики Майдана и их нынешние последователи у власти. Когда Путин давал историческую справку, исторический анализ того, что произошло, это было очень глубоко и серьезно. Впрямую было сказано, что это Украина имени Владимира Ленина. И как же относятся к своему историческому наследию украинцы. Вот так вот — «мы готовы показать, что значит настоящая декоммунизация». Очень важно, что у Путина прозвучало, что «мы никого не простили» и за трагедию Одессы они еще все ответят. Мы знаем поименно всех виновных в трагедии Одессы, и мы их покараем», — объяснил важные нюансы речи президента Соловьев.

Журналист повторил, что все украинские политики, причастные к преступлениям против мирного населения Украины будут сурово наказаны. И пусть они даже не надеются на побег к так называемым западным партнерам. Соловьев не исключил, что против России в итоге введут те самые «жестокие санкции», о которых в последнее время так часто говорят в Вашингтоне, однако ограничения не нанесут особого вреда. Американцы, сами того не понимая, отлично закалили Россию для противостояния любым санкциям, так что некоторых персонажей на Украине угрозы Вашингтона не спасут.

Ранее украинский политолог Александр Лазарев объяснил, как России продолжит операцию с признанием республик Донбасса.