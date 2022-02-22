Продюсер «Солнцепека»: «Мы же рассказывали — ребята, там убивают русских, там геноцид, спасайте!»

Признание независимости ЛНР и ДНР — это логичный и правильный финал всего происходящего в Донбассе. Ведь о геноциде русскоязычных жителей на востоке Украины Россия говорит уже давно. Одним из таких рупоров стал художественный фильм, основанный на реальных событиях, «Солнцепек». Эта картина — о действиях, развернувшихся в Луганске в 2014 году, о том, с какими ужасами пришлось столкнуться мирному населению Донбасса. Будет ли остановлен геноцид русскоязычных людей с признанием независимости ДНР и ЛНР, в интервью ФАН высказал свое мнение продюсер фильма «Солнцепек» Сергей Щеглов.

— Считаете ли Вы, что признание ЛНР и ДНР Россией прекратит геноцид в Донбассе?

— Безусловно, только российские войска могут остановить геноцид по отношению к русским людям.

— Можно ли сказать, что Ваш фильм «Солнцепек» стал одной из последних капель, благодаря которой в том числе было принято решение о признании независимости республик?

— Да, конечно. Более того, завтра, 23 февраля, Пятый канал показывает фильм «Солнцепек», и это тоже знаменательно. Данный фильм действительно стал одной из последних капель. Мы об этом же рассказывали: ребят, там убивают русских, там геноцид, спасайте! Наконец-то мы видим логичный и правильный финал всего происходящего в Луганске и Донецке.

— Удалось ли в фильме в полной мере отразить зверства, которые творили украинские группировки над жителями Донбасса, или было еще страшнее, еще хуже?

— Очевидцы, с которыми мы общались, которые живы сейчас, сказали, что кадры в фильме — это лишь малая толика правды. Эта правда настолько страшна, что показать на экранах ее невозможно: людей живьем закапывали, колючей проволокой связывали, расстреливали — это ужасные вещи. Поэтому мы показали лишь небольшую часть.

— Как Вы расцениваете заявление канцлера Германии Олафа Шольца: «Аргумент, что в Донбассе происходит геноцид, надо ясно сказать, смешной»?

— Этого Шольца надо послать на экскурсию в камеры смертников, которые немцы во время Второй мировой войны сделали для людей «второго сорта»: русских, евреев и представителей других национальностей. Пусть сходит. Только нездоровый человек может заявлять такие вещи. Обратите внимание: именно такие личности, как Шольц, сейчас руководят европейскими странами. Поймите, мы для них — не люди, они делают все, чтобы нас уничтожить. И это — уже не первый заход со времен Первой мировой войны.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

— Куда у Европы делась историческая память? Почему все забыли фашизм и события Второй мировой войны?

— Их историческая память коротка, потому что мы, как благородные люди, брали Париж — и возвращались обратно в Россию, брали Берлин — и опять возвращались в Россию. То есть мы отбивали врага и возвращались обратно в свои границы. У европейцев историческая правда настолько коротка, потому что они не испытывали ужасы геноцида, которые пережил русский народ: блокада, концлагеря и Донбасс. Канцлер Германии об этом забыл, так вот, надо ему напомнить.

— Возьмем наше время. Запад на протяжении восьми лет закрывал глаза на нарушение прав человека в Донбассе — украинская армия с 2014 года стреляла по мирным жителям. Теперь же, когда Россия заступилась за граждан ЛДНР, США и ЕС ожидаемо осудили действия РФ, пригрозив масштабными санкциями. Чем объясняется такое лицемерие Запада?

— Европейское общество крайне невоспитанно и необразованно. Они смотрят только телевизор, а по каналам — одни пропагандисты типа Шольца, Байдена и Хиллари Клинтон. Эти люди вещают о том, что они — сверхлюди, а на востоке живут только варвары, которых надо уничтожать. Вот их идеология. Поэтому даже не надо пытаться достучаться до европейского общества, мы для них — нелюди, у них — другой менталитет.

— Стоит ли России бояться санкций?

— Не надо бояться. Россия за последнее столетие такие ужасы претерпела — и живет дальше своим путем — что на ерундистику вроде рухнувших акций не стоит обращать внимание. Кому они сейчас будут рассказывать про эти рухнувшие акции, простому рабочему или крестьянину? Мы даже не знаем, что такое акции, на них играет тот, кто ничего не делает. А мы просто работаем и живем своей жизнью на своей Родине. Нас этими санкциями не напугать.

— Знаю, что под санкции попал ряд создателей фильма «Солнцепек», основанного на реальных событиях, — Вы в том числе. Как живется «в опале»?

— Да, я под санкциями — и живу великолепно: встаю, занимаюсь зарядкой, делаю любимую работу, воспитываю детей, катаюсь на лыжах. Считаю, что живу в прекрасной стране, и у меня все хорошо. За границу выезжать не боюсь. Мы, киношники, — люди мира, поэтому свою правоту я буду отстаивать на любых площадках языком кино.

Кадр из фильма «Солнцепек» /

— Кто, по Вашему мнению, действительно виновен в «потере» Киевом контроля над ДНР и ЛНР?

— Я считаю, только один человек — нынешний президент Украины, кавээнщик Владимир Зеленский. У него был шанс все исправить. Но у него, к сожалению, нет своего мнения, поскольку он является американским сателлитом.

Ранее Сергей Щеглов подчеркивал, что фильм «Солнцепек» передает лишь десятую часть боли, которую терпит донецкий и луганский народ. При этом все моменты, показанные в картине, подтверждены документально.