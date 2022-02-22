Правозащитники требуют снять обвинения в терроризме с известного турецкого активиста

Анкара, 22 февраля. Международные правозащитные организации призвали снять все обвинения с известного турецкого активиста и юриста Озтюрка Тюркдогана, которому власти страны вменяют пособничество терроризму и оскорбление официальных лиц и всей нации.

«Судебное преследование Озтюрка Тюркдогана — это неприкрытая атака на единственного правозащитника, а также на всех тех, кто выступает за права человека в Турции. С этими ложными обвинениями против сопредседателя старейшей правозащитной организации страны органы прокуратуры посылают пугающее сообщение, которое усугубляет атмосферу сильного страха среди и без того правозащитного сообщества Турции», — заявила представитель организации Amnesty International и эксперт по вопросам борьбы с терроризмом и прав человека Джулия Холл.

All charges against Öztürk Türkdoğan, lawyer & co-chair of Turkey’s most prominent human rights organisation, should be dropped



His prosecution is an not just an undisguised attack one man but on all those who speak out for human rights in Turkey @amnestyhttps://t.co/VoJ56fEPsf — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) February 21, 2022

Аналогичной позиции придерживается правозащитная группа Human Rights Watch (HRW). По мнению членов организации, преследование активиста демонстрирует политику турецкого правительства по фабрикации уголовных обвинений против людей, участвующих в законной и мирной деятельности гражданского общества.

«Прокуроры Анкары подготовили три обвинительных заключения против Тюркдогана в течение месяца за выступления и заявления, которые не пропагандируют насилие и которые были сделаны несколько лет назад. Это указывает на политический заказ сверху, стоящий за данными уголовными разбирательствами», — отметил директор HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

Turkey: the prosecution of a human rights defender demonstrates the Erdoğan government’s policy of bringing baseless criminal charges against people involved in legitimate and peaceful civil society activities.



Stop harassing human rights defenders! https://t.co/3VND0U5hEN pic.twitter.com/syLwtotqrB — HRW Brussels (@HRW_Brussels) February 21, 2022

Озтюрк Тюркдоган является сопредседателем Ассоциации по правам человека (İHD) — старейшей правозащитной группы Турции. 19 марта 2021 года полиция на некоторое время задержала активиста, обыскав его дом и конфисковав ноутбук и телефон. Позже он был освобожден под подписку о невыезде.

22 февраля текущего года правозащитник предстал перед судом в Анкаре по делу о «членстве в террористической организации». По итогам заседания было принято решение перенести слушание на 19 апреля.

Основаниями для столь серьезного обвинения послужили заявления активиста в период с марта 2015 года по январь 2020 года, опубликованные курдским СМИ ANF. В частности, Тюркдоган призывал положить конец длительному одиночному заключению лидера признанной Анкарой террористической «Рабочей партии Курдистана» (РПК) Абдуллы Оджалана и других арестованных.

Еще ряд доказательств, приведенных в обвинительном заключении по данному делу, включают семь телефонных бесед в 2019 году, четыре из которых состоялись со СМИ или журналистами. Также приводятся три фотографии, найденные в ноутбуке Тюркдогана. На картинках были изображены баннеры, подготовленные İHD: два из них связаны с протестами против одиночного заключения в тюрьмах и обращения с больными осужденными, а третий призывал признать кампанию «Анфаль» экс-президента Ирака Саддама Хусейна в 1980-х годах геноцидом против курдов. Прокуроры утверждают, что Тюркдоган переводил деньги лицам, подлежащим судебному разбирательству в связи с членством в террористической организации.

HRD & chairperson of @ihd_genelmerkez, Öztürk Türkdogan, has been charged with 'membership in a terrorist organisation.'

????Today, 22 February is his trial!

????We call on #Turkish authorities to stop repressing independent voices & drop all the charges now! #StandAsMyWitness pic.twitter.com/0HyNZC47TV — CIVICUS (@CIVICUSalliance) February 22, 2022

В предстоящие месяцы планируются слушания по двум другим делам. Тюркдогану вменяют попытку опорочить честь министра внутренних дел республики Сулеймана Сойлу. Обвинение было представлено на основании заявления от 18 февраля 2021 года на веб-сайте İHD в ответ на резкую критику со стороны главы МВД во время выступления в парламенте. Первое заседание по этому делу состоялось спустя ровно год, следующее слушание пройдет 11 мая.

Кроме того, сопредседателя İHD обвиняют в «оскорблении турецкой нации, Турецкой Республики, государственных учреждений и органов». В 2017 году ассоциация опубликовала текст «Конец отрицанию геноцида армян ради справедливости и истины». Власти посчитали, что данный материал выходит за рамки понятия свободы слова. Напомним, что Анкара всячески отрицает массовое убийство армянского населения, организованное и осуществленное в 1915 году в Османской империи.

Все обвинительные заключения в отношении главы İHD были подготовлены в декабре 2021 года. Если ответственность активиста по делу о «терроризме» будет признана, ему грозит от семи с половиной до 15 лет тюремного срока. При этом за два других предполагаемых преступления суд может добавить еще по два года.

İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan, dernek faaliyetleri nedeniyle "örgüt üyeliği" iddiasıyla yargılanmaya başlanıyor



Türkdoğan hakkında açılmış iki ayrı dava daha önümüzdeki günlerde görülecekhttps://t.co/Nkj50SVZR0 — DW Türkçe (@dw_turkce) February 21, 2022

Репрессии и сплошные террористы

Десятки тысяч жителей Турции были задержаны в последние годы по обвинению в «терроризме» в ходе репрессий, проводимых правительством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В первую очередь гонения коснулись предполагаемых последователей исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке государственного переворота в 2016 году, а также сторонников РПК, рассматривающейся рядом государств как террористическая организация. При этом власти нередко навешивают клеймо «террориста» на оппозиционеров, чтобы заставить их замолчать.

Пожалуй, одним из наиболее известных политзаключенных Турции является экс-сопредседатель прокурдской «Партии демократии народов» (ПДН) Селахаттин Демирташ, который находится в тюрьме с 2016 года. Ему грозят десятки лет пребывания за решеткой по обвинениям, связанным с содействием РПК. На репрессивные действия властей не может повлиять даже Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), постановивший, что оппозиционер был заключен в тюрьму по политическим мотивам и должен быть немедленно освобожден.

Кроме того, осенью 2021 года весь мир потрясла ситуация вокруг бизнесмена и мецената Османа Кавалы. Активиста обвиняют в финансировании антиправительственных беспорядков в Стамбуле 2013 года, а также шпионаже и пособничестве при попытке государственного переворота в 2016 году, которая, по мнению властей, была организована сторонниками Гюлена. Президент Эрдоган пригрозил выслать послов десяти стран, включая Соединенные Штаты, Германию и Францию, после того, как те потребовали освободить Кавалу. Ситуация была близка к крупному международному скандалу, но в конечном итоге широкомасштабный конфликт удалось предотвратить.