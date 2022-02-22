Балерина Волочкова: Я буду молиться за мир в Донбассе

Балерина Анастасия Волочкова будет молиться за стабилизацию обстановки на территориях ДНР и ЛНР. Об этом в беседе с ФАН заявила сама светская львица. Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета республик Донбасса.

«Я приветствую все решения нашего президента, потому что они гениальны», — прокомментировала балерина.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Анастасия Волочкова также добавила, что всей душой желает воцарения мира и понимания по всему земному шару.

«Очень хочется верить, что вообще на Земле будет мир. Пусть он будет в каждом доме, в каждой семье, в каждом из нас. Я за любые решения, лишь бы люди были живы, здоровы, и не было войны. Очень жаль того, что происходило между Россией и Украиной. Мы всегда дружили. Дай Бог, чтобы все наладилось. Я буду за это молиться», — сказала светская львица.

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Ранее певец Лев Лещенко в беседе с ФАН поддержал решение России о признании независимости ЛНР и ДНР. По мнению артиста, Запад не хочет вести диалог на равных с нашей страной.