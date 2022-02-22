«Покровский» объявил о помощи беженцам из Донбасса

В одном из крупнейших южных агрохолдингов России — концерне «Покровский» — объявили о намерении помочь беженцам Донбасса: как продовольствием, так и возможностью разместить жителей ДНР и ЛНР.

По словам гендиректора концерна Татьяны Мельник, важнее всего на данном этапе — обеспечить беженцев гуманитарной помощью. И бизнес, по ее мнению, должен этим заняться.

«Наша страна делает все возможное для оказания помощи. Мы готовы обеспечивать прибывших людей продовольствием, а также подготовим под их размещение дом отдыха», — цитирует Мельник «Российская газета».

Концерн «Покровский» — это один из крупнейших агрохолдингов юга России, который работает в Ростовской области, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. В состав холдинга входят почти четыре десятка предприятий. Концерн занимает одну из лидирующих позиций в стране по основным производственным показателям. Трудятся в нем более десяти тысяч сотрудников.

Напомним, вчера вечером Владимир Путин подписал указ о признании Россией обеих республик Донбасса. За несколько дней до этого на фоне обострившейся ситуации из ДНР и ЛНР выехали тысячи женщин, детей и пенсионеров — российские власти экстренно приняли людей и делают все возможное для помощи им.