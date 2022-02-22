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Fitch: заменить нефтяные поставки России на мировой рынок невозможно

Экономика
Fitch: заменить нефтяные поставки России на мировой рынок невозможно
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 февраля. Россия поставляет 10% нефти в мире и заменить ее поставки невозможно, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Геополитическая напряженность, связанная с Украиной, в конечном счете может привести к тому, что нефтяные котировки поднимутся до 100 долларов за баррель. Уже сейчас на фоне конфликта в Донбассе нефть прибавила около 15%.

«Доля России на мировом рынке нефти — более 10%, заменить ее нечем, свободных мощностей, особенно имея в виду постепенное восстановление спроса, остается немного — даже если в ближайшее время удастся снять санкции с Ирана», — пояснил Маринченко.

Стоимость североморской марки нефти Brent превысила 98 долларов за баррель впервые с сентября 2014 года, свидетельствуют данные торгов. Техасская WTI, в свою очередь, поднялась до 93,29 доллара за «бочку».

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