Военный журналист о конфузе Зеленского: «Он опять проявил свой непрофессионализм»

Военный журналист, капитан 1-го ранга в отставке Василий Фатигаров во всеуслышание рассказал о конфузе, который произошел во время выступления Владимира Зеленского перед нацией. Президент Украины допустил непростительные ошибки. Свои замечания по содержанию речи политика эксперт высказала в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Хочу обратить внимание на президента Зеленского, который опять проявил свой непрофессионализм. Если внимательно прослушать то, что он сказал… Он сказал, что он не признает признание Россией отдельных районов. Никто отдельные районы Донецка и Луганска не признавал. Мы признали целиком Донецкую Народную Республику и Луганскую. Он ошибается», — сказал Василий Фатигаров.

Global Look Press / Lu Yang

Эксперт заявил, что свой непрофессионализм Зеленский проявил не только в непонимании факта признания республик полностью, но и в оценке России, которая является не стороной Минских соглашений, а гарантом.

«Юридически теперь для нас это — целое государство, независимое со своей правосубъектностью… Для меня как для человека русского, для россиянина большой праздник, что мы взяли под защиту наше население в Донецке и Луганске», — добавил военный журналист.

Федеральное агентство новостей /

Еще одну оценку дал выступлению Зеленского член Общественной палаты РФ Никита Данюк. По его мнению, лидер Украины был несколько растерянным. Эксперт уверен, что причиной этому мог стать разговор с западными партнерами о дальнейших решениях руководства страны. Президента могли сбить с толку инструкции действовать исключительно дипломатическими методами.