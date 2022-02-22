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Лента
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Киев заявил об отзыве временного поверенного по делам Украины из Москвы

Политика
Киев заявил об отзыве временного поверенного по делам Украины из Москвы
Федеральное агентство новостей

Киев, 22 февраля. Временный поверенный по делам Украины уезжает из Москвы. Его отозвали для проведения консультаций.

Украина приняла соответствующее решение на фоне признания Луганской и Донецкой народных республик Россией. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о принятии независимости ЛДНР.

Киев решил отозвать временного поверенного по делам Украины из Москвы для консультаций. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал нежелательным разрыв дипотношений между Москвой и Киевом. Это усложнит взаимоотношения народов России и Украины, подчеркнул представитель Кремля. Также НСН сообщал, что Песков ответил на вопрос, в каких границах РФ признает ЛНР и ДНР.

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