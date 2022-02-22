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Власти Мали потребовали ЗАЭВС снять с республики санкции в судебном порядке

Весь мир
Власти Мали потребовали ЗАЭВС снять с республики санкции в судебном порядке
wikipedia.org  /  Rgaudin/Общественное достояние

Бамако, 22 февраля. Правительство Мали подало в суд на Западноафриканский экономический и валютный союз (ЗАЭВС). Об этом сообщает Malijet.

«Малийская адвокатская коллегия просит, чтобы суд в Уагадугу добился приостановки и дальнейшей отмены резолюций, принятых для оказания давления на Бамако. Согласно обращению правительства, ограничительные меры являются незаконными и не соответствующими политике Союза», — говорится в материале.

ЗАЭВС и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) с подачи Парижа ввели санкции против временного правительства Мали. Резолюции международных организаций оказались опасными не только для африканской республики, но и для экономики всего региона.

Ранее западноафриканские предприниматели раскритиковали санкции ЭКОВАС. Представители Ассоциации торговцев Мали (ACVM) рассказали о колоссальных финансовых потерях, вызванных резолюциями против Бамако.

Несмотря на контрпродуктивные меры ЗАЭВС и ЭКОВАС, а также проблемы в сфере аграрной промышленности, Мали осталась лидером в производстве зерновых культур. За 2021 год в африканской республике собрано 9 266 073 тонн злаковых и 8260 тонн сертифицированных семян.

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