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ПЦР-тест госпитализированной Дорониной показал отрицательный результат

Общество
ПЦР-тест госпитализированной Дорониной показал отрицательный результат
Global Look Press  /  Lev Ilyin/Global Look Press

Москва, 22 февраля. Генеральный директор Московского Художественного академического театра имени Максима Горького Владимир Кехман прокомментировал новость о госпитализации Татьяны Дорониной.

Кехман сообщил, что Доронина проходит лечение в Центральной клинической больнице. Гендиректор МХАТа заявил РИА Новости, что ПЦР-тест актрисы показал отрицательный результат.

Народная артистка СССР попала в больницу с положительным тестом на COVID-19. Легкие актрисы поражены справа на 20%, а слева на 16%. Медики сообщали, что последняя томография показала положительную динамику. Состояние Дорониной осложняется сопутствующими заболеваниями.

Состояние здоровья Татьяны Дорониной давно вызывает опасение у врачей. Актрисе даже запрещали посещать театр из-за плохого самочувствия.

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