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Кличко сделал неоднозначное заявление о Киеве и московских «болотах»

Политика
Кличко сделал неоднозначное заявление о Киеве и московских «болотах»
facebook.com  /  Кличко - мер

Киев, 22 февраля. Мэр города Виталий Кличко выступил с новой спорной речью. На этот раз чиновник сравнил Киев и «болотную» Москву.

Градоначальник записал видеообращение к украинцам на фоне признания ЛДНР Россией. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы 21 февраля.

«Русь была Киевской, а Киев — великим городом, еще когда были болота и никто не представлял, что на них когда-то появится Москва», — неоднозначно высказался Виталий Кличко в ответ.

Многие комментаторы посчитали, что заявления Кличко не стоит воспринимать всерьез, так как подобные конфузы с ним случаются на постоянной основе.

Ранее Мэр Киева попал в другой скандал, связанный с публичным выступлением. Градоначальник не смог вспомнить фразу, которую он должен был произнести на украинском языке.

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украина кличко болото
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