Светлана Сурганова отменила часть концертов из-за болезни

Нижний Новгород, 22 февраля. Организаторы концертов певицы Светланы Сургановой отменили часть ее выступлений. Артистке пришлось поставить тур на паузу из-за госпитализации.

Сурганова запланировала выступления в Казани и Нижнем Новгороде, однако незадолго до одного из концертов ей неожиданно стало плохо, артистку доставили в больницу. Состояние здоровья не позволило исполнительнице продолжить тур, поэтому часть выступлений пришлось отменить. Организаторы сообщили об этом Instagram-аккаунте Сургановой.

Prt Scr instagram.com / @surganova_official

Представители артистки также поспешили успокоить поклонников. Билеты на концерты Сургановой по-прежнему действительны, организаторам предстоит найти новые даты для проведения выступлений.

Группа «Аквариум» также начала отменять концерты из-за болезни солиста Бориса Гребенщикова. Однако дочь исполнителя Алиса намекнула, что у приостановки тура могли быть иные причины.