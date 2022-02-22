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Светлана Сурганова отменила часть концертов из-за болезни

Общество
Светлана Сурганова отменила часть концертов из-за болезни
 /  PR-служба фонда AdVita

Нижний Новгород, 22 февраля. Организаторы концертов певицы Светланы Сургановой отменили часть ее выступлений. Артистке пришлось поставить тур на паузу из-за госпитализации.

Сурганова запланировала выступления в Казани и Нижнем Новгороде, однако незадолго до одного из концертов ей неожиданно стало плохо, артистку доставили в больницу. Состояние здоровья не позволило исполнительнице продолжить тур, поэтому часть выступлений пришлось отменить. Организаторы сообщили об этом Instagram-аккаунте Сургановой.

Светлана Сурганова отменила часть концертов из-за болезни
Prt Scr instagram.com / @surganova_official

Представители артистки также поспешили успокоить поклонников. Билеты на концерты Сургановой по-прежнему действительны, организаторам предстоит найти новые даты для проведения выступлений.

Группа «Аквариум» также начала отменять концерты из-за болезни солиста Бориса Гребенщикова. Однако дочь исполнителя Алиса намекнула, что у приостановки тура могли быть иные причины.

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