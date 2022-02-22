«Химки» во второй раз расторгли контракт с тренером Черевченко

Химки, 22 февраля. Игорь Черевченко покинул пост главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки».

Пресс-служба «Химок» сообщила на официальном сайте о расторжении контракта с Черевченко. Соглашение с 47-летним специалистом было разорвано по обоюдному согласию.

«Благодарим Игоря Геннадьевича и его тренерский штаб за работу, желаем больших побед в дальнейшей карьере!» — отметили в пресс-службе «Химок».

Черевченко занимал пост главного тренера подмосковного клуба с ноября прошлого года. Примечательно, что за месяц до этого руководство «Химок» расторгло контракт с наставником.

Ранее УЕФА сообщил о назначении бригады российского арбитра Сергея Карасева на матч плей-офф Лиги Европы «Наполи» — «Барселона». Игра в Неаполе пройдет 24 февраля.